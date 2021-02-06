Власти Уфы вновь выступили с разъяснениями по поводу строительства нового кладбища около Тимашево

Фото: Михаил Фролов

Уфимская мэрия в очередной раз обратилась к жителям города с разъяснениями по поводу строительства нового кладбища в районе поселков Тимашево и Максимовка. Местные жители выступают резко против планов по обустройству погоста и считают, что из-за этого их дома окажутся слишком близко к захоронениям. Ранее «Комсомолка» писала о том, почему именно жильцы этих населенных пунктов обеспокоены расширением Северного кладбища. Хотя городская администрация утверждает, что речи о расширении вовсе не идет.

В специальном обращении от имени мэрии Уфы говорится, что новое кладбище действительно планируется построить.

- Но, оно будет находиться в промышленной зоне, в 1,5 км севернее от существующего. Новое кладбище будет не расширением Северного кладбища в сторону жилого сектора. Оно будет расположено еще дальше от поселков. Расстояние до жилой зоны поселка Тимашево составляет более 3,5 км, до поселка Максимовка – более 4-х км, - говорится в тексте обращения.

Городские власти утверждают, что для обслуживания совершенно нового кладбища будет построена необходимая инфраструктура, парковка и подъездная дорога в сторону поселка Новые Черкассы. К тому же, кладбище никак не повлияет на качество питьевой воды.

-Ливневые и талые воды с проектируемой территории отводятся в канализацию, и затем будут собираться в проектируемые очистные сооружения проточного типа с аккумулирующим резервуаром. Кроме того, ливневые потоки перехватываются насыпью объездной дороги и дорогой местного значения. Таким образом, к жилым массивам они не проникают, - поясняют в администрации Уфы.

В мэрии отметили, что новый погост не попадает к зоне санитарной охраны источников воды.

- Уровень залегания грунтовых вод на территории вновь проектируемого кладбища более трех метров, что соответствует нормативным требованиям к таким объектам, - говорится в сообщении от имени мэрии Уфы.