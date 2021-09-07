Крематорий в Уфе ориентировочно начнут строить летом 2022 года

Строительство крематория в Уфе планируется начать летом 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ориентировочный срок начала строительства крематория в Уфе – лето 2022 года. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления коммунального хозяйства Рустем Хамитов.

– Проект [крематория] проходит процедуру государственной экспертизы. Предположительно, в декабре 2021 – феврале 2022 года экспертизу достоверности пройдет сметная стоимость строительства. Затем будет сформирована и подана заявка на финансирование, – рассказал чиновник.

Начальник финансового управления Гульнара Валиева добавила, что проект крематория должен войти в Республиканскую адресную инвестиционную программу.

Напомним, уфимский крематорий планируется разместить в поселке Новоалександровка – вдоль улицы Парижской Коммуны. Помимо самого здания крематория, проект предусматривает строительство площадки ожидания для участников траурных процессий, обслуживающие постройки, элементы благоустройства, парковочные места, стоянки общественного транспорта, кладбище и мемориальный комплекс.