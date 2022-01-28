В Уфе стая бездомных собак напала на ребенка

скриншот видео // instagram.com

Во дворе жилого дома по улице Айской в Уфе в полдень 28 января стая собак напала на ребенка. Мальчика спас проходивший мимо мужчина с лопатой. Видео инцидента попало в соцсети.

На кадрах видно, как свора из шести псов гонялась за школьником, еще несколько собак бежало поблизости. В какой-то момент им на встречу попадался мужчина с лопатой – предположительно, работник коммунальной службы. Он отогнал животных от ребенка и прошел вместе с ним несколько метров, пока не убедился, что стая вновь не бросится в погоню.

Горожане отмечают, что случай произошел на территории жилого комплекса «Иремель». Его жители неоднократно жаловались местной администрации на стаи бездомных собак.