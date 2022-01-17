Власти Башкирии объявили о новых антиковидных ограничениях из-за омикрона

На входе в школу у учеников обязательно измеряют температуру Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии зарегистрировано еще два новых случая омикрона. Всего на территории республики подтверждено уже 8 заболевших новым штаммом COVID-19. При этом, как сообщила главный санитарный врач региона Анна Казак, 5 из них – привозные, а еще 3 – выявлены внутри самой республики.

– Пять случаев заражения выявлено у пассажиров самолета, прибывшего 31 декабря из Стамбула. Все 145 контактных пассажиров находились под тщательным наблюдением. Сейчас прошло уже 2 недели, и карантинные мероприятия были сняты, - уточнила Казак.

В региональном Роспотребнадзоре добавили, что все носители омикрон-штамма, которых выявили в Башкирии – это молодые и работоспособные люди, которые переносят инфекцию в легкой и средней форме. Всего же на территории республики зарегистрировано 125560 случаев заражения коронавирусом, из которых 240 были выявлено за последние сутки.

КОЕЧНЫЙ ФОНД С ЗАПАСОМ

В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров выразил обеспокоенность эпидемиологической обстановкой в мире и поручил чиновникам тщательно подготовиться к распространению нового штамма в республике.

– На запад омикрон уже пришел. Безусловно, по логике вещей, он придет и к нам. Скорее всего, омикрон уже ходит по людям, и скоро мы будем пожинать плоды его распространения. Наша задача – чтобы система здравоохранения была готова к росту числа заболевших, нуждающихся в госпитализации, - подчеркнул Хабиров.

Перед Минздравом глава региона поставил задачу закупить лекарства для амбулаторного лечения, следить за заполняемостью коечного фонда, а также ускорить строительство двух новых ковид-госпиталей в Туймазах и Сибае.

НИКАКИХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Также из-за риска резкого подъема заболеваемости Хабиров объявил о новых антиковидных ограничениях. В первую очередь – это перенос всех спортивных массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов, а также запрет на собрание трудовых коллективов численностью более 30 человек.

- Все массовые мероприятия примерно на месяц-полтора. Потом, если ситуация не оправдается насчет пятой тяжелой волны, будем снимать ограничения. Наша максимальная задача всем изолироваться и работать, - подчеркнул руководитель региона.

Кроме того, Хабиров поручил всем ведомствам и администрациям муниципалитетов проводить свои совещания в онлайн-режиме, а от чиновников потребовал соблюдать строгий масочный режим. При этом, если чиновника увидели без маски в первый раз, он отделается замечанием. На второй раз – выговором, а на третий уже последует увольнение.

ПРИ ВСПЫШКЕ ОРВИ ШКОЛЫ ЗАКРОЮТ

Накануне все школьники Башкирии вернулись к занятиям после новогодних каникул. Перед началом учебы все школы были тщательно продезинфицированы, а директоры провели инструктаж с родителями на тему того, что при любом симптоме ОРВИ ребенок строго должен оставаться дома и обратиться к врачу. Также на входах дежурят медицинские инспекторы, которые измеряют у учеников температуру и следят за их самочувствием.

В свою очередь Радий Хабиров добавил, что при вспышках коронавируса или простудных заболеваний школы сразу же будут закрываться на карантин.

– Если будут школы, которые образно говоря «заполыхают» коронавирусом или простудными заболеваниями, будем закрывать. Но пока просьба для детей создать условия, чтобы они учились, – отметил руководитель региона.