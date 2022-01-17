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Здоровье17 января 2022 7:36

В Башкирии выявлено еще два случая омикрон-штамма COVID-19

Всего в республике подтверждено восемь заболевших новой версией инфеции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Восемь случаев омикрона зарегистрировано в Башкирии с начала текущего года

Восемь случаев омикрона зарегистрировано в Башкирии с начала текущего года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии зарегистрировано еще два новых случая омикрон-штамма коронавируса. Всего на территории республики подтверждено уже восемь заболевших новой версией COVID-19. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 17 января сообщила главный санитарный врач региона Анна Казак.

– Пять случаев[заражения выявлено у пассажиров самолета, прибывшего 31 декабря из Стамбула. Активно по самолету контактные наблюдались. Сейчас карантинные мероприятия сняты, потому что прошло две недели, – рассказала руководитель Роспотребнадзора. – Все 145 пассажиров были установлены и обследованы.

Она добавила, что носители омикрона, выявленные Башкирии, – молодые работоспособные люди. Они переносили инфекцию в легкой и средней форме.

На том же оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров поручил подготовиться к распространению омикрона.