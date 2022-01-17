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Здоровье17 января 2022 7:27

Хабиров поручил перенести все массовые мероприятия из-за пятой волны коронавируса

Речь идет о массовых спортивных мероприятиях и собраниях трудовых коллективов
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: glavarb.ru

Фото: glavarb.ru

Сегодня на оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров выразил обеспокоенность эпидемиологической обстановкой в мире. В связи с риском резкого подъема заболеваемости коронавирусом и в Башкирии, Хабиров поручил главам муниципалитетов временно перенести все массовые спортивные мероприятия, смотры, фестивали, конкурсы, а также запретить собрание трудовых коллективов с числом работников свыше 30 человек.

- Все массовые мероприятия отодвигаем пока до особого указания – примерно на месяц-полтора. Потом, если ситуация не оправдается насчет пятой тяжелой волны, будем снимать ограничения. Наша максимальная задача всем изолироваться и работать, - подчеркнул руководитель региона.