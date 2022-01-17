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Здоровье17 января 2022 7:32

Радий Хабиров пригрозил чиновникам увольнением за нахождение на работе без маски

Глава Башкирии потребовал от сотрудников Белого дома соблюдать масочный режим
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Глава Башкирии стал появляться на публике в защитной маске

Глава Башкирии стал появляться на публике в защитной маске

Сегодня, 17 января, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров потребовал от чиновников соблюдать обязательный масочный режим в «коридорах Белого дома». Руководитель региона отметил, что на данный момент Роспотребнадзор представил неутешительный прогноз по распространению коронавируса и в этой связи всем сотрудникам органов власти нужно усилить дисциплину.

- Переходим в такой режим: увидели кого без маски в здании Белого дома или муниципалитета, в первый раз сделайте замечание. Во второй раз делаете выговор, в третий – увольняете. Я еще раз говорю, это касается членов правительства, руководителей администрации: глав районов не дергать сюда в Уфу. У нас есть возможность и опыт – работаем в онлайн режиме, - обратился Хабиров к высокопоставленным чиновникам.

Напомним, также глава Башкирии анонсировал, что следующее оперативное совещание пройдет в режиме онлайн.