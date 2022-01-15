Место, про которое все забыли: как выглядит самая маленькая улица Уфы, которая не видела дворников и тракторов

Как вам такое царство вечного снега и льда? Фото: Яна БАЗЕКИНА

Уфу продолжает заметать снегопадами: город скрылся под метровыми сугробами, пешеходы лавируют по узким вытоптанным тропам на тротуарах, а автомобилисты чертыхаются и застревают в нечищеных дворах. Ну что же, ранее чиновники честно признались: не готова Уфа к снегопадам. Мол, и дворников не хватает катастрофически, а штат коммунальной техники и вовсе находится в плачевном состоянии. Так что, дорогие уфимцы, извините, и так стараемся изо всех сил.

Ранее «Комсомолка» прогулялась по одной из главных городских улиц – Заки Валиди. К огромному нашему удивлению, даже она оказалась заваленной снегом. Площадь Салавата Юлаева, парк имени Александра Матросова, а также территории перед Башдрамтеатром и зданием Курултая – повсюду сугробы и снежная каша. Что уж говорить о маленьких улицах, особенно, на окраинах города – многие из них за всю зиму так и не видели ни дворников, ни снегоуборочных машин.

«В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МАШИНУ МОЖЕНТ ПРОСТО ЗАНЕСТИ»

Улица Подводника Родионова – совсем не окраина города, а почти что его центр – Советский район. При этом улица самая маленькая в городе, ее протяженность составляет всего около 554 метра. Улица пересекается с Революционной сверху и Кирова снизу, а еще на Подводника Родионова всего один единственный дом с таким адресом (и то мы его так и не нашли, но об этом мы расскажем чуть позже – Ред.). Как признаются местные жители – про улицу Подводника Родионова мало кто знает, и по всей видимости, городская администрация и вовсе о ней не помнит – иначе почему с начала зимы тут творится настоящий снежный апокалипсис, и никто не берется его разгребать?

Автомобили часто застревают и буксуют в снежной каше Фото: Яна БАЗЕКИНА

Проезжая часть на Подводника Родионова – настоящий ад для автомобилистов. От Революционной до Кирова дорога покрыта снежной кашей, под которой спрятался лед. Проезжающие машины буксуют и застревают, из-за чего тут часто образуются пробки.

- Такое ощущение, что ты не едешь, а плывешь. В любой момент машину может просто занести, и все – аварии не избежать, - делится автомобилист Сергей.

Под снежной кашей коварно спрятался лед Фото: Яна БАЗЕКИНА

Ситуация осложняется и тем, что на обочине дороги множество машин, которые владельцы припарковали очень давно да так про них и забыли. Многие автомобили уже полностью замело снегом, и лишь кусочек крыши или капота выглядывают из огромного сугроба. Из-за брошенных машин на и без того тесной дороге из двух полос движения действуют максимум 1,5.

Многие заброшенные машины превратились в большой сугроб Фото: Яна БАЗЕКИНА

Судя по огромным снежным навалам по правой обочине, изредка снегоуборочная техника все же тут появляется. Вместо того чтобы вывезти снег, тракторы сгребают их в огромные кучи, напоминающая гигантские ледники.

Эвакуатор тут точно пригодится Фото: Яна БАЗЕКИНА

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Но если по дороге еще худо-бедно проехать можно, то пешеходам на Подводника Родионова повезло куда меньше. Тротуары по обеим сторонам улицы превратились в непроходимую полосу препятствий. В огромных сугробах вытоптана небольшая тропка, по которой передвигаться можно с черепашьей скорость. Прибавишь шаг, шаг влево-вправо, и ноги предательски вязнут в снежной каше, и ты просто плюхаешься в сугроб. Как тут ходят пенсионеры или мамочки с колясками – остается под большим вопросом.

Пешеходам приходится пробираться по узким тропам среди сугробов Фото: Яна БАЗЕКИНА

Единственное вычищенное от снега на Подводника Родионова – это небольшой пятачок перед входом в здание военкомата. Суровый мужчина с лопатой выскреб снег почти до асфальта, зато знаменитая пушка рядом с военкоматом уже почти полностью скрылась в сугробе.

Попасть с дороги к дому и вовсе задача из невыполнимых Фото: Яна БАЗЕКИНА

А вот к зданию общежитию, автосервиса и административному корпусу так просто и не подобраться. Здесь сугробы уже почти по пояс, так что остается только догадываться, как люди попадают внутрь. Чтобы попасть с тротуара к дому, нужно делать или огромный крюк, или пробираться, утопая по колено в снегу.

- Мы уже привыкшие. Тут из года в год одно и тоже, власти про нас и не вспоминают. Даже когда снегопадов сильных нет, все равно сугробы. А весной все это так долго тает, и снова по дорогам не пройти – но уже из-за грязи, - сетует местная жительница Тамара С.

Как только сотрудники офиса попадают внутрь - большой вопрос Фото: Яна БАЗЕКИНА

Кстати, в Башгидрометцентре и МЧС республики уже предупредили уфимцев: в ближайшие дни снежный апокалипсис продолжится. В городе будет бушевать метель, а порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. Водителей настоятельно просят не отправляться в дальние поездки и соблюдать на дороге правила движения. Пешеходов же предостерегают, чтобы они держались подальше от деревьев, электроопор и рекламных щитов.