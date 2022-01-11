Моргенштерн собрался делать свое СМИ. Объясняем, почему в 2022 году эта идея очень странная

Алишер Моргенштерн собрался стать медиаменеджером Фото: https://vk.com/morgenshtern

Знаменитый уфимский рэпер Моргенштерн продолжает удивлять публику. Перед Новым годом артист незаметно уехал в Дубай, где уже успел обосноваться. Музыкант выпустил клип, дал концерт, а накануне заявил, что создает собственное СМИ под названием «Не моргенштерн». Сперва новость была похожа на шутку, но, кажется, Алишер решил стать медиаменеджером. Пускай и необычным.

Мы, как журналисты, работающие в современных реалиях, объясняем, почему эта идея как минимум странная.

ЧТО НЕ ТАК

Судя по всему, Алишер Моргенштерн лукавит, когда говорит о том, что создает именно СМИ. По закону, средство массовой информации нужно обязательно зарегистрировать. Это подразумевает, что главного редактора СМИ (даже если им будет «номинал»), могут привлечь к серьезной ответственности за малейшее нарушение. Прямо сейчас все доходит до того, что СМИ могут оштрафовать за комментарий пользователя или отсутствие выходных данных на сайте. Штрафов много, уж поверьте.

А ЕСЛИ В ТЕЛЕГРАМЕ?

Другое дело, что Моргенштерн может активно развивать свой телеграм-канал, который почему-то решил назвать средством массовой информации. В этом случае артист попадет в «серую зону», где не запрещен мат или иные опасные для традиционных СМИ вещи. Главное, не публиковать совсем уж деструктивную информацию.

Тем не менее, желание Алишера повлиять на большую аудиторию через свой телеграм-канал выглядит как минимум странно. Учитывая, как к скандальному рэперу относится общество, его «СМИ» в Телеграме запросто могут заблокировать после первого обращения кого-то из общественников. Возможно, канал «Не моргенштерн» Алишер будет развивать как очередной паблик с мемами и продажей рекламы, а историю со СМИ придумал для интриги.

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