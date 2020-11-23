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Общество

Уфимское издание оштрафовали на полмиллиона рублей за статью об избивших ребенка родителях

СМИ оказалось на грани банкротства
Владислав КАЗАНЦЕВ
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UfaTime собирается оспаривать решение суда

UfaTime собирается оспаривать решение суда

Роскомнадзор через суд оштрафовал издание UfaTime.ru на 460 тысяч рублей за материал о ребенке, которого на улице избивали родители. Как сообщили в редакции, теперь они находятся на грани банкротства – штраф необходимо выплатить к середине января 2021 года.

Надзорное ведомство решило наказать UfaTime за освещение инцидента, который произошел летом 2020 года. В городе Благовещенске очевидец заснял на камеру, как отец и мать на улице избивают своего малолетнего сына. Впоследствии запись утекла в сеть, а затем распространилась по официальным СМИ. Резонанс привел к тому, что неблагополучной семьей заинтересовалась Гепрокуратура. Роскомнадзор в свою очередь привлек к ответственности редакцию UfaTime – за публикацию того самого видео. Формальным поводом стала административная статья «незаконное распространение информации о несовершеннолетнем».

– Роскомнадзор потребовал разрешение родителей на публикацию видео, – рассказали в UfaTime. – Как это должно было выглядеть: «Здравствуйте. Можно мы опубликуем видео, где вы бьёте кулаком в живот плачущего ребёнка? Но даже такой странный запрос мы бы сделать не смогли – на видео невозможно распознать, что это за мальчик, голоса искажены. Тем не менее суд счёл действия редакции незаконными и оштрафовал и предприятие, и главного редактора, и директора в общей сложности на 460 тысяч рублей.

В UfaTime отметили, что Роскомнадзор обвинил редакцию в причинении вреда ребенку, но доказательств этого так и не предоставил. Издание намерено «до конца отстаивать свою правоту» и будет подавать апелляцию.