Крушение частного вертолета в Башкирии: что известно на данный момент

На месте крушения работают сотрудники транспортной прокуратуры и СКР по Башкирии. Фото: МЧС по РБ

В ночь на 7 января в Благовещенском районе Башкирии произошло ЧП: около деревни Карагайкуль рухнул частный вертолет Eurocopter AS350 B3E с бортовым номером RA-07219. По данным МЧС по Башкирии, на борту находились три человека, один из них погиб при крушении, а еще два человека оказались зажаты в кабине вертолета, им понадобилась помощь спасателей.

По предварительным данным, вертолет направлялся из Уфы в поселок Павловка, что в Нуримановском районе Башкирии. Около половины первого ночи по местному времени в экстренные службы поступило сообщение о крушении частного вертолета.

Двоим пострадавшим при крушении вертолета понадобилась помощь спасателей: их зажало в кабине

Весь вечер и всю ночь в республике бушевали бураны и снегопады, о которых ранее предупреждали в экстренных службах. Возможно, что причиной крушения вертолета стали именно плохие погодные условия. Однако разбираться в ситуации теперь будут сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры и следователи СКР по Башкирии. Они уже прибыли на место.

Как отметили в МЧС по Башкирии, как только стало известно о крушении вертолета, на место незамедлительно отправились спасатели, полицейские, медики и сотрудники местной администрации. В общей сложности к поискам рухнувшего летательного аппарата привлекли 25 человек и восемь единиц спецтехники.

После обнаружения места крушения вертолета выяснилось, что один из пассажиров погиб на месте. Еще двое человек были заблокированы в кабине, чтобы их освободить спасателям понадобились специальные гидравлические ножницы.

На данный момент спасательные работы завершены, пострадавших уже доставили в Уфу

Сотрудники МЧС вызволили из кабины рухнувшего Eurocopter AS350 B3E пострадавших и передали их медикам скорой помощи. На данный момент они находятся в одной из больниц в Уфе, о состоянии их пока не сообщается.

Погибшим в крушении вертолета оказался известный в Башкирии юрист, 36-летний Андрей Олейник, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Он возглавлял попечительский совет Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России и занимался бизнесом.

UPD. Позднее стало известно, что один из пострадавших при крушении вертолета скончался в машине скорой помощи. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в Минздраве Башкирии.

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