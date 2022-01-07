Один из пострадавших при крушении частного вертолета в Башкирии скончался – Минздрав

Фото: МЧС по РБ

Как стало известно «КП-Уфа», один из двоих спасенных при крушении частного вертолета Eurocopter AS350 в Благовещенском районе Башкирии скончался. Информацию подтвердили в региональном Минздраве. Таким образом количество жертв падения аппарата близ деревни Карагайкуль достигло двоих человек.

- Один умер на месте, второй по дороге в машине скорой помощи, - пояснили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Также в ведомстве рассказали о состоянии третьего пассажира вертолета. Как оказалось, в результате падения он отделался травмами легкой степени тяжести и от госпитализации отказался.

Напомним, ЧП произошло в первом часу ночи сегодня, 7 января. Частный вертолет рухнул около деревни Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии.