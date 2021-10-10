«Летай свободно, мужик»: в крушении самолета в Татарстане погиб глава конгресс-бюро Башкирии

Музыченко строил большие планы на жизнь, карьеру и Башкирию. Однако осуществить их не вышло.

Одним из погибших в крушении легкомоторного самолета в Татарстане оказался глава конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко. Ровно год назад он вступил на свою должность, переехав в Уфу из Санкт-Петербурга, любил свое дело, полюбил Башкирию.

Сегодня, 10 октября, он оказался среди парашютистов в рухнувшем самолете L-200 в Мензелинске в Татарии.

По Павлу скорбят все друзья и близкие. Его называют добрым, жизнерадостным и отзывчивым товарищем.

- Пашка, ну ты ж обещал быть личным экскурсоводом по Питеру, а потом и по Уфе. И пост твой крайний, такой жизнерадостный. Летай свободно, мужик. Соболезную родным и близким всех, кому досталось нести ношу этого горя. Прости, если что-то не так, - написал на его странице товарищ Заур И.

Последний пост Павла действительно очень доброжелательный и теплый – он восхвалял Башкирию как прекрасный край. За год своей работы он полюбил башкирскую природу, бурзянский мед и вяленого гуся. Павел пошутил, что в аэропорту, в лавке деликатесов, его уже узнавали, ведь он часто покупал гуся на гостинцы, когда летел в Петербург.

Легкомоторный самолет рухнул утром 10 октября почти сразу после взлета в Мензелинске.

Музыченко строил большие планы на жизнь, карьеру и Башкирию. Однако осуществить их не вышло.

- Чего мне не хватает? Аэротрубы, чтобы тренировать навыки в парашютном спорте и высотного борта, чтобы не кататься за 250 километров в братский Татарстан. Все башкирские парашютисты любят Мензелинск, но 500 километров в день все-таки многовато. Но думаю, что в скором времени аэротрубу построим, самолет купим, - написал Павел.

Напомним, что легкомоторный самолет рухнул утром 10 октября почти сразу после взлета в Мензелинске. На борту находились 20 пассажиров и 2 пилота. Пока известно о 16-ти погибших. Также в самолете находились еще трое спортсменов-парашютистов из Башкирии – Динар Давлетгареев, Вадим Фахрутдинов, Дмитрий Дербышев. Вадим и Дмитрий выжили, их состояние уточняется, Динар погиб. Сейчас на месте работают все необходимые экстренные службы.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.