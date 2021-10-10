В потерпевшем крушение самолете в Татарстане были спортсмены из Башкирии: один из них погиб

Также в самолете находился бывший руководитель Конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко.

Сегодня 10 октября в Татарии возле базы РЭС в Мензелинске упал самолет L-410 с 22 людьми на борту (20 пассажиров и 2 пилота). В авиакатастрофе, по данным МЧС, погибли 15 человек, семерых удалось спасти.

Как удалось выяснить «КП-Уфа», на борту самолета находились три спортсмена-парашютиста из Башкирии: Динар Давлетгареев, Вадим Фахрутдинов, Дмитрий Дербышев.

По предварительным данным, Давлетгареев погиб, Фахрутдинов и Дербышев выжили, их состояние уточняется.

Также в самолете находился бывший руководитель Конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко. Он погиб на месте.

Сейчас на месте ЧП работают все экстренные службы, устанавливаются причины и выясняются подробности трагедии.

Напомним, легкомоторный самолет рухнул утром 10 октября почти сразу после взлета.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.