Уфимский «золотой гаишник», у которого нашли имущества на 44 млн рублей, показал свой дом

Фото: скрин ГТРК Башкортостан

На днях в Башкирии прогремел скандал, связанный с бывшим начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии Ильдусом Шайбаковым, купившего на неподтвержденные доходы недвижимость и внедорожники на 44 млн рублей и обвиняющегося в мелком взяточничестве. В пресс-службе республиканской прокуратуры рассказали, что в ходе проверки у экс-полицейского обнаружились во владении три внушительных офиса общей площадью более 700 метров, загородный дом с земельным участком под Уфой, а также два дорогих внедорожника. Все имущество Шайбаков записал на своих супругу, тещу и детей, которые также не смогли объяснить, откуда у них такие доходы.

Вот только сам экс-полицейский глубоко возмущен, что его обвинили в нечестности, и даже пригласил журналистов на экскурсию в свой загородный дом, где он живет вместе с семьей.

На девяти сотках земельного участка расположился добротный просторный дом, гараж с надстроенным вторым этажом, колодец «под старину», беседка с печью и тандыром, несколько теплиц. Вроде все со вкусом, но без изысков и излишеств. Никаких фонтанов, бассейнов и мраморных скульптур на участке нет. Сам Шайбаков признается, что очень любит возиться в огороде, но из-за судебных разбирательств не успевает ни за что взяться.

Фото: скрин ГТРК Башкортостан

В самом доме обстановка тоже довольно скромная, многодетный отец признается, что не привык к излишествам.

- Это все ложь. 26 лет проработал в органах. И купил вот этот дом. Он сначала был пустой, деревянный, ничего не было, сам все построил, - заявил экс-руководитель МРЭО ГИБДД Башкирии в беседе с ГТРК-Башкортостан.

Кстати, во время обыска в доме следователи нашли 60 тысяч долларов, Ильдус Шайбаков уверяеет, что деньги остались после продажи квартиры в 2015 году. А вот наличие во владении офисов мужчина отрицает – мол, ничего вообще о них не знает. Вот только журналистам удалось выяснить, что во владении жены есть семейный ресторан, не зарегистрированный в декларации.

- Установлено, что Ильдус Шайбаков скрывал свое имущество и доходы от надлежащего декларирования. Всего с 2017 по 2017 год было приобретено имущество на сумму более 49 млн рублей. При этом он не смог представить сведения, подтверждающие законность доходов, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас надзорное ведомство через суд намерено изъять все имущество, принадлежащее экс-полицейскому и его семье, в пользу государства.