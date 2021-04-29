В Башкирии школьники забрались на дерево от стаи бродячих собак

Фото: vk.com

Накануне по соцсетям разлетелся ролик, на котором бирские школьники якобы спасаются от стаи бродячих собак на деревьях. На видео (опубликовать ролик мы его не можем из-за требований Роскомнадзора, на нем видны лица несовершеннолетних - Ред) дети с трудом балансируют на ветках, рискуя свалиться вниз и переломать себе ноги, а стая псов лениво развалилась внизу и греется на солнышке, даже не обращая внимания на детвору. Мнения горожан разделились: кто-то убеждает, что собаки неагрессивные и очень добродушные., мол, никогда даже не гавкали в сторону человека. Нашлись и те, кто утверждает, что сам был вынужден спасаться на деревьях от острых собачьих зубов.

Ситуацию оперативно прокомментировал и глава бирской администрации Антон Талапов. Он подчеркнул, что память об учалинской трагедии, где свора псов заживо растерзала четырехлетнего мальчика, заставляет оперативно реагировать на сообщения о бездомных животных.

- Ситуация с нашими школьниками меня опечалила и привела в некоторое замешательство. С одной стороны дворовые псы, со слов детей, вели себя не агрессивно. С другой стороны, что-то же сподвигло детей залезть на дерево. Как быть с беспризорными животными? Как найти решение, которое позволит сохранить баланс, жизнь и здоровье жителей и не воспитать в наших детях садистов и живодеров? – задался вопросом чиновник и предложил всем неравнодушным гражданам обсудить проблему совместно и выработать общее решение.

В свою очередь жители Бирска заявили, что бродячих собак действительно развелось слишком много на улицах, многие псы ведут себя настороженно и агрессивно, поэтому необходимо организовать отлов и стерилизацию бездомных животных. Многие отметили, что и домашние псы могут представлять опасность из-за нерадивых хозяев, которые выгуливают собак без намордников и поводков.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, жуткая трагедия произошла 17 апреля в Учалинском районе, где четырехлетнего малыша заживо растерзала свора собак. Малыш отправился кататься на велосипеде по двору, пока его мать занималась стиркой. Разорванное тело ребенка обнаружила соседка. Власти Башкирии отреагировали на случившееся: депутаты Курултая намерены продвигать законопроект об обязательной регистрации домашних животных, это позволит наказывать нерадивых владельцев, выбрасывающих своих питомцев на улицу.