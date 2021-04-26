Верховный суд на два года снизил срок заключения уфимцу, который до смерти избил педофила

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня Верховный суд Башкирии рассматривал апелляцию по уголовному делу в отношении 37-летнего уфимца Владимира Санкина, который в январе прошлого года до смерти избил предполагаемого педофила, пристававшего к подросткам. Напомним, что районный суд с участием коллегии присяжных признал Санкина виновным и отправил его на 8 лет в колонию строгого режима. Ни сам Санкин, ни его адвокаты категорически не согласились с таким жестким решением, а общественность разделилась на два лагеря. Кто-то (а точнее большинство) называют Санкина народным героем, спасших детей от лап извращенца, а кто-то уверен, что убийца должен сидеть в тюрьме.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям перепроверить все обстоятельства уголовного дела, уточнить все смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Конечно, сам Санкин и его многочисленная армия поддержки из родных и друзей ожидали, что сейчас-то точно суд выпустит его на свободу, но их мечтам снова не суждено было сбыться. Частично апелляцию действительно удовлетворили – сократив срок наказания на 2 года, с 8 до 6 лет, причем также в колонии строгого режима. Все-таки причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, да еще и в состоянии алкогольного опьянения, не может остаться безнаказанным.

- В срок будет зачтено время, которое Санкин провел в следственном изоляторе и под домашним арестом. В остальном приговор остается без изменений, - подчеркнула судья, зачитывая приговор.

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

О своем несогласии с приговором уже заявил звездный адвокат Владимира Санкина Шота Горгадзе, который в беседе с журналистами заявил, что «борьба продолжается».

- Санкин терпит и готов дальше терпеть. Он ни на секунду не пожалел о том, что произошло, поскольку понимает, что такова цена спасения жизней двух детей. То, что произошло сегодня, для меня не является положительным результатом. Снижение наказания на 2 года абсурдно и несправедливо. Это прямое указание людям, которые вдруг увидят на улице насильника, домогающегося до ребенка, мол, проходи-ка, дорогой, мимо. Потому что, если ты заступишься за детей, будешь сидеть в тюрьме, - эмоционально прокомментировал приговор Горгадзе.

Адвокат также указал на «фундаментальные нарушения» во время следствия и во время формирования вопросного листа суда первой инстанции, заявив, что это является «безусловным основанием для отмены судебного приговора».

- Почему мы остались неуслышанными присяжными – для меня остается загадкой. Но что мы пойдем в кассацию, и что нас услышат или там, или в Верховном суде РФ, в этом сомнений нет. снижение срока я не считаю за победу. Наша борьба еще продолжается, - заверил журналистов Шота Горгадзе.

ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛСЯ ПРИГОВОР

Конечно, всех интересует вопрос, почему суд вынес именно такое решение и сократил срок на два года, а не заменил на условный или не оставил без изменений. В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что сегодня в суде озвучили только резолютивную часть приговора. И только когда будет готова мотивировочная часть приговора, станет понятно, почему суд вынес именно такое решение. Также в пресс-службе ведомства отметили, что никаких новых смягчающих обстоятельств в деле не появилось.

В свою очередь уфимский адвокат Роман Петров объяснил, что по статье, по которой обвиняется Санкин, не может быть оправдательного приговора. Ведь издевательства над Зайцевым (избиение, держание на морозе) длились несколько часов, а значит, у Санкина был умысел на причинение тяжкого вреда здоровью. Что касается сокращения срока, по мнению адвоката, во многом могла повлиять широкая огласка в СМИ и общественный резонанс. Ведь для мнОГИХ Санкин стал настоящим героем, а значит, снижение срока, хоть и всего на два года, вселит в людей надежду на справедливость.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, эта громкая история произошла в конце января 2020 года. Владимир Санкин возвращался домой из автосервиса, когда к нему подбежал подросток и стал умолять о помощи. Мол, его друга удерживает в квартире педофил и хочет изнасиловать, угрожая топором. Санкин бросился на помощь, вытащил полураздетого мужчину из квартиры на улицу и начал избивать полутораметровой штакетиной. Когда наконец соседи вызвали полицию и скорую помощь, было уже поздно. 54-летний Владимир Зайцев скончался в карете скорой помощи. Позже выяснилось, что мужчина действительно много лет отсидел за мужеложство и изнасилование малолетнего, а выйдя на свободу, снова взялся за старое. Так, по версии следователей, Зайцев действительно предлагал подросткам за вознаграждение показать половые органы, но, получив отказ, беспрепятственно позволил им уйти из квартиры. Так что никакой угрозы жизни и здоровью ребят не было, а Санкин просто устроил самосуд.