Бастрыкин отчитал главного следователя Башкирии за недоработку по освещению дела Санкина

Александр Бастрыкин // фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отчитал главу башкирского управления Дениса Чернятьева за недоработку по освещению уголовного дела уфимца Владимира Санкина. Последний был приговорен к 8 годам колонии строгого режима за то, что забил до смерти ранее осужденного за педофилию Владимира Зайцева. Санкин утверждал, что он был вынужден применить силу, потому что погибший домогался двоих подростков.

Эта история вызвала широкий общественный резонанс и споры по поводу справедливости приговора Санкину. Тему данного уголовного дела Бастрыкин поднял на оперативном совещании в СК. Он указал Чернятьеву «на недостатки при освещении в СМИ и соцмедиа хода и результатов расследования этого уголовного дела, потребовав впредь соблюдать принцип гласности».