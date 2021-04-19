Парламент Башкирии проведет внеплановое совещание из-за гибели 4-летнего ребенка после нападения собак

Толкачев убежден, что республике необходимо вернуться к вопросам обязательной идентификации домашних кошек и собак Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Башкирский парламент проведет внеплановое совещание по проблеме бездомных животных после того как в селе Сафарово Учалинского района бродячие собаки загрызли ребенка. Напомним, инцидент произошел утром 17 апреля – псы набросились на 4-летнего мальчика, когда он ехал на велосипеде.

По словам спикера Госсобрания-Курултая Константина Толкачева, депутатам «необходимо разобраться в причинах случившегося и принять меры по предупреждению подобных случаев», а также выработать предложения «по совершенствованию механизма регулирования численности безнадзорных животных».

– ЧП произошло в деревне, поэтому нужно, в частности, определить были ли у собак хозяева или это бродячие животные, кто несет ответственность… – считает председатель регионального парламента.

Толкачев убежден, что республике необходимо вернуться к вопросам обязательной идентификации домашних кошек и собак. Подобный закон «помог бы регулировать численность бездомных животных, потому что их ряды постоянно пополняют домашние питомцы», заключил спикер.