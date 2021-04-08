Дело уфимца, до смерти избившего педофила, пересмотрят по поручению главы СК России

Санкин заявил, что расстроен и недоволен слишком строгим приговором суда Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии, да и во всей России до сих пор не утихает скандал вокруг громкого уголовного дела в отношении 33-летнего уфимца, до смерти избившего предполагаемого педофила. Напомним, суд присяжных признал Владимира Санкина виновным в смерти Владимира Зайцева и назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сам Санкин, его звездный адвокат Шота Горгадзе и часть общественности возмутились излишне суровым приговором. По их мнению, Владимир Санкин – настоящий герой, который спас двух подростков от домоганий извращенца. И поэтому его не только стоит немедленно освободить, но и едва ли не представить к награде за геройство.

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ В ЭФИРЕ ТОК-ШОУ

Недавно в эфире Первого канала вышло ток-шоу, посвященное громкой теме. В эфире приняла участие и жительница дома, во дворе которого происходила драка, Анна Чемборисова. Женщина заявила, что Санкин вовсе не дубасил Зайцева несколько часов подряд. Мол, все происходило совершенно иначе.

- Санкин просил помочь, но все проходили мимо. Он наклонялся, приобнимал Зайцева и пытался его поднять. Затем падал рядом, он не сидел на нем и не колотил его! Потом он заметил меня в окне и попросил вызвать врачей, - подтвердила Анна Чемборисова.

Впрочем, в передаче и без того было очень много громких заявлений. Например, адвокат Санкина Шота Горгадзе утверждал, что убитый Зайцев – опасный преступник, который отсидел 1 лет за изнасилование своего трехлетнего (!) пасынка. Экс-уполномоченный по делам ребенка Павел Астахов и вовсе заявил, что местные стражи порядка провели «отвратительное» расследование уголовного дела и «неправильно квалифицировали содеянное».

«САНКЦИЯ ПО СТАТЬЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДО 15 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

Вскоре после выхода в эфир программы председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату еще раз изучить материалы уголовных дел в отношении и самого Санкина, и Владимира Зайцева, которое ранее было закрыто в связи со смертью подозреваемого.

- По мнению некоторых юристов и других лиц, приговор в виде 8 лет лишения свободы, который ему вынес суд, является очень жестким. При этом необходимо отметить, что санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - К сожалению, некоторые оценки работы следствия по этому делу продолжают даваться лицами, не имевшими доступ к материалам уголовного дела, а знакомыми с ситуацией лишь поверхностно, в основном, по материалам СМИ. Очевидно, что объективными их назвать нельзя.

В итоге Бастрыкин поручил своим подчиненным еще раз внимательно изучить, как велось следствие по делу Санкина, по каким основаниям квалифицировались его действия, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были выявлены, проанализировать все собранные доказательства и обоснованность процессуальных решений.

- Также будет изучено уголовное дело в отношении Владимира Зайцева, расследованное по статье «Развратные действия» и прекращенное в суде в связи со смертью обвиняемого, - добавили в пресс-службе ведомства.

МНЕНИЕ

Уфимский адвокат Роман Петров в беседе с «КП-Уфа» пояснил, что будет происходить дальше в этом резонансном деле.

- В данном случае речь идет о проверке работы следователей, которые занимались расследованием с самого начала. Это вовсе не означает, что дело будет пересмотрено. Более того, после проверки не проведут переоценку доказательств по уголовному делу Владимира Санкина. Проверяющие лишь определят, насколько правильно проводилось расследование. Обвинительное заключение, направленное ранее в суд первой инстанции, также никто пересматривать не будет, так как его утверждает прокурор, - отмечает Роман Петров.

По словам адвоката, при рассмотрении дела апелляционной инстанции в Верховном суде Башкирии, коллегия судей будет проверять насколько правомерным было решение присяжных. Проще говоря, тот факт, что Владимира Санкина признали виновным, вряд ли будет подвергнут сомнению.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.