Что сказал уфимец, убивший предполагаемого педофила, после оглашения приговора суда

Сам Санкин рассказал, что в СИЗО его встретили достойно и с уважением Фото: Рустем АХУНОВ

До сих пор вся Россия горячо спорит по поводу обвинительного приговора для Владимира Санкина, который расправился с педофилом, который якобы домогался до подростков. Напомним, несмотря на все уверения уфимца, что он спасал мальчишек от извращенца, суд присяжных признал его виновным по статье «Убийство». Санкина приговорили к 8 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В интервью с журналистами программы «60 минут», Санкин заявил, что «не ожидал такого сурового и серьезного приговора».

- На самом деле я спас детей, а меня выставили едва ли не серийным убийцей и дали 8 лет строгого режима. Я думал, что максимум будет как превышение самообороны, но никак не убийство. Он вообще умер от переохлаждения, у меня не было цели его убивать. Я вообще мог просто пройти мимо, но тогда не знаю, чтобы произошло с этим мальчиком, - уверяет Санкин.

Уфимец убежден, что у следователей изначально была цель посадить его. Хотя, по словам Санкина, именно Владимир Зайцев его первым ударил, а он просто защищался, поэтому обвинять его в убийстве – неправильно.

ПОДРОСТКИ САМИ ПРИШЛИ К ЗАЙЦЕВУ ВЫПИТЬ ПИВА

Напомним, что эта громкая история произошла в конце января прошлого года в Инорсе. Владимир Санкин, выпив с другом, возвращался домой, когда к нему подбежал подросток и заявил, что его друга удерживает в квартире мужчина и угрожает топором, если тот не снимет штаны. Вместо того чтобы вызвать полицию, Санкин набросился на предполагаемого извращенца со штакетиной и несколько часов избивал его по голове и другим частям, удерживая его полураздетого на холодном снегу. Когда через несколько часов соседи все же вызвали полицию, на теле избитого уже не оставалось живого места. Мужчина умер в карете скорой помощи от переохлаждения.

Почти год шло следствие: защищать Санкина вызвался именитый адвокат Шота Горгадзе, который всячески пытался убедить присяжных, что его подзащитный – настоящий герой, спасший детей от серийного педофила. Вот только следствию удалось выяснить, что на самом деле мальчикам не грозила никакая опасность. Они сами пришли в квартиру к мужчине выпить пива, а получив непристойное предложение полового акта, спокойно ушли, и никто их не держал и не угрожал. Позже мальчишки стояли под окном Зайцева и бросали в него снежки. Мужчина спустился вниз, чтобы прогнать подростков, когда мимо как раз и проходил Санкин, которому ребята, смеясь, и рассказали о случившемся.

Приняв во внимание все обстоятельства, присяжные вынесли обвинительный приговор, который адвокат Санкина сейчас планирует обжаловать в Верховном суде России.

- Что нам всем хочет сказать этим суд? «Увидев насильника, удерживающего ребенка и пытающегося его изнасиловать, не вмешивайтесь, идите своей дорогой! Иначе вы сядете на восемь лет!». Пусть звучит жестко, но по мне лучше мертвый педофил, чем мертвый ребенок, жертва педофила. С этим делом мы дойдем до Председателя Верховного суда РФ. Не сомневайтесь, не отступим! – жестко подчеркнул Шота Горгадзе.