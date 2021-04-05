Соседка убитого педофила из Уфы рассказала правду о его драке с Владимиром Санкиным

В деле Владимира Санкина появились новые для публики обстоятельства Фото: vk.com

Свидетельница драки уфимца Владимира Санкина и предполагаемого педофила Владимира Зайцева в эфире телеканала рассказала, как все происходило.

Громкую тему обсуждали в эфире передачи Андрея Малахова «Прямой эфир». В студию пригласили близких Владимира Санкина, его адвоката и независимых экспертов, знакомых с процедурой расследования уголовных дел. Также среди гостей студии оказалась и Анна Чемборисова – жительница дома, во дворе которого произошла смертельная драка. Женщина высказала свою версию.

- Санкин просил помочь, но все проходили мимо. Он наклонялся, приобнимал Зайцева и пытался его поднять. Затем падал рядом, он не сидел на нем и не колотил его! Потом он заметил меня в окне и попросил вызвать врачей, - заявила женщина.

К слову, в передаче было достаточно громких заявлений. Например, адвокат Владимира Шота Горгадзе заявил, что ранее Зайцев был осужден на 11 лет за изнасилование собственного трехлетнего пасынка. Экс-уполномоченный по делам ребенка Павел Астахов и вовсе заявил, что местные стражи порядка провели «отвратительное» расследование уголовного дела и «неправильно квалифицировали содеянное».

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