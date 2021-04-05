К счастью, врачи смогли без операции вытащить застрявшую монету

Многодетная мать из Башкирии, о чьей печальной истории, не раз писала «КП-Уфа» вновь столкнулась с серьезной неприятностью. Ее маленький сын Ильхам, который родился с атрезией ануса и прямой кишки, из любопытства проглотил двухрублевую монету. Из-за анатомических особенностей кишечника ребенка монета не смогла выйти естественным путем, а застряла в кишечнике, и понадобилась помощь врачей, чтобы извлечь ее.

- В Салавате врачи нам помочь не смогли, отправили домой, в срочном порядке Светлана позвонила врачу в Уфу, тот сказал срочно ехать на госпитализацию. К счастью. Обошлось без операции, и Ильхамчику под наркозом смогли вытащить монету. Сейчас они с мамой две недели пробудут в больнице на реабилитации, нужно пройти курс массажа, ЛФК и полное обследование, - рассказала в группе помощи Светлане Рузматовой ее старшая дочь Феруза.

Напомним, что 50-летняя Светлана Рузматова из Салавата уже несколько лет борется за свою жизнь. В 2015 году у женщины обнаружили цирроз печени неясного генеза, но тогда, к счастью, нашелся донор. Светлану прооперировали, а уже осенью 2020 года она снова почувствовала себя плохо. Обследование выявило опухоль яичников, и женщине снова потребовалась срочная операция. Но и на этом злоключения многодетной матери не закончились: перед самым новым годом выяснилось, что донорская печень начала отмирать и отторгаться. Врачи сделали все возможное и заявили, что необходимо снова вставать в очередь на трансплантацию. Впрочем, сейчас у Светланы есть надежда спасти донорскую печень: для этого нужно постоянно принимать дорогостоящую терапию, разжижающую кровь.

Кроме того, Светлана в одиночку воспитывает сына-инвалида, а ее муж давно ушел из семьи и переехал в другую страну, скрываясь от алиментов. Вся пенсия женщины и ребенка уходит на дорогие лекарства и продукты, поскольку обоим показана строгая диета. Отчаявшись, женщина просит помощи у неравнодушных жителей Башкирии.

Вы тоже можете помочь женщине и сыну, сделав посильный вклад на карту Сбербанка 2202 2007 1600 5846 (получатель Рузматова Светлана Джельтиновна).