«Мама умирает от цирроза, а дети голодают»: семье из Башкирии срочно требуется помощь

СЕГОДНЯ 17:53 2018-10-10T17:54:59+03:00

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Многодетная семья Рузматовых уже несколько лет переживает не самые лучшие времена. В 2006 году Светлана Рузматова вместе с мужем и тремя детьми переехали в Россию и обосновались в Башкирии, в небольшом городке Салавате. В начале 2011 года в семье появился долгожданный сыночек Ильхам, но, к сожалению, малыш родился недоношенным и с очень серьезными патологиями. Помимо синдрома Дауна, у ребенка диагностировали атрезию ануса и прямой кишки, и уже на второй день после рождения Ильхам перенес сложнейшую операцию по выведению прямой кишки в брюшную полость. В дальнейшем ребенка еще три раза прооперировали, но болезнь серьезно затормозила развитие ребенка. Сейчас Ильхаму семь лет, но развитие у него на уровне четырехлетнего ребенка. Мальчик очень плохо разговаривает, практически не ходит, страдает от недержания мочи и кала, поэтому вынужден постоянно находиться в подгузниках.

ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ

Переживания за сына не могли не отразиться на здоровье Светланы. Женщина и раньше часто чувствовала недомогание, но в заботах о детях не находила времени, чтобы сходить в больницу. В 2015 году у Светланы диагностировали цирроз печени неизвестного генеза, причем на последней стадии. Сначала она лечилась в Салавате, но ей становилась все хуже. В один день у женщины открылось сильное желудочное кровотечение, и ее перевели в реанимацию, где пять дней Светлане литрами вливали донорскую кровь и плазму, пытаясь восстановить критически низкие жизненные показатели. Вердикт врачей был неутешителен: чтобы выжить, женщине требовалась срочная трансплантация печени. Но даже в Уфе такие операции делают очень редко, и квоту нужно ждать годами, а у Светланы счет пошел уже на месяцы. Поэтому медики приняли решение направить многодетную мать в Новосибирск, где в течение полугода ей пообещали подобрать донора и прооперировать.

Сейчас все средства уходят на лечение женщины

Неожиданно на семью свалилось еще одно испытание: не выдержав жизненных невзгод, ушел глава семейства, оставив тяжелобольную жену и четырех детей без помощи и средств к существованию. Старшие дочери пытаются работать, но денег катастрофически не хватает. Мизерную пенсию по инвалидности Светланы приходится тратить на лекарства. Сейчас семья живет в крошечной съемной комнате в общежитии, но стараются не унывать.

Недавно Светлане подобрали донора для пересадки печени, но из-за плохих анализов операцию пришлось отложить. В Салавате по маме скучают дети и недавно родивший внук. Особенно без материнской ласки страдает маленький Ильхам, который часто плачет и не спит по ночам.

- Чем дольше ожидание, тем хуже состояние мамы, и это очень печально Физическое недомогание и психологическая усталость сказывается на ее здоровье, - вздыхает старшая дочь Феруза. - Порой опускаются руки и надежда угасает. Ильхаму тоже очень тяжело, ему не хватает внимания.

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ ДАЖЕ НА ЕДУ

Сейчас семья вынуждена обратиться за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии. Все деньги, до копейки, идут на лечение 48-летней Светланы, и дети часто голодают. Вы можете помочь семье Рузматовых не только материально, но и необходимыми вещами, вроде продуктов, одежды и бытовой химии. Они с радостью примут в дар: стиральный порошок, средство для мытья посуды, детское мыло, шампунь и зубную пасту. Детям подойдут каши, йогурты, фрукты и печенье, ведь они давно забыли, как выглядят сладости.

- Вы можете просто прийти к нам в гости и посмотреть, как мы живем, - предлагает Феруза. – И хотя Ильхам особенный, «солнечный» ребенок, он очень светлый и жизнерадостный и всегда рад гостям.

Если вы хотите помочь семье Рузматовых или навестить их, обратитесь в редакцию «Комсомольской правды - Уфа», и мы обязательно подскажем, как это можно сделать. Также вы можете обратиться напрямую к дочери Светланы Ферузе Рузматовой по номеру 8(965)668-50-86 или 8(987)476-96-64.