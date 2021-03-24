«Врачи обещают спасти печень»: у многодетной матери из Башкирии с циррозом печени появилась надежда

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Хорошие новости сообщили родственники многодетной матери из Салавата Светланы Рузматовой, которая перенесла пересадку печени из-за цирроза, но донорская печень снова начала отторгаться. Еще в январе «КП-Уфа» писала, что женщина в тяжелом состоянии лежит в больнице, а врачи подтвердили, что спасти отторгающийся трансплантат скорее всего не удастся. И вот, наконец, впереди замаячила надежда на спасение.

- Светлане сделали 3 прокола в животе и взяли ткани печени на биопсию. Она потеряла много крови, так как пьёт препараты, разжижающие кровь. Это поможет немного «открыть» вены от тромбоза, и поэтому процесс свертывания крови замедляется. Врачи обещают спасти печень, ждем результаты анализов, - рассказала старшая дочь Светланы Феруза в соцсетях.

Напомним, что женщина также недавно перенесла онкологию – ей удалили опухоль яичников, а еще Светлана в одиночку воспитывает сына-инвалида, у которого множество серьезных заболеваний. Муж женщины давно ушел из семьи, не справившись с жизненными трудностями, и теперь даже не помогает алиментами.