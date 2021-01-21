«Едва не умерла перед Новым годом»: многодетная мать из Башкирии, столкнувшаяся с раком, нуждается в помощи

Светлана души не чает в своем маленьком сынишке

«КП-Уфа» не раз писала о тяжелой и сложной судьбе 50-летней Светланы Рузматовой из Салавата, которая несколько лет ждала подходящего донора для пересадки печени. Собственный орган женщины был полностью разрушен циррозом неясного происхождения, и только трансплантация могла спасти жизнь Светланы.

А причина жить и бороться за свою жизнь у женщины была уважительная – у Светланы четверо детей, причем самый младший, девятилетний Ильхам, инвалид с детства. Мальчик родился с синдромом Дауна, а также с атрезией кишечника, поэтому до сих пор нуждается в ежедневном присмотре и помощи матери. Ютится семья в крохотной квартире, выделенной им по соцнайму, и существует всего лишь на пенсию Светланы и ее сына по инвалидности. Муж Светланы дано ушел из семьи, не выдержав жизненных трудностей, и с тех пор совершенно не вспоминает про своих детей и не выплачивает на них алиментов.

В какой-то момент, казалось, что все самое страшное позади. В феврале 2019 года неожиданно нашелся донор печени, и Светлану экстренно прооперировали в новосибирской клинике. Процесс восстановления шел медленно и тяжело, но трансплантат все же прижился, Светлана вернулась к воспитанию своих детей. Но уже в начале сентября 2020 года женщину снова стали мучить сильные боли в животе, слабость, упадок сил. По результатам обследования в уфимской больнице, врачи огорошили женщину страшной новостью – у нее обнаружена злокачественная опухоль яичников.

Женщина боится, что в этот раз может не дождаться донора

ПОХУДЕЛА НА 12 КИЛОГРАММОВ

- В ноябре мне стало совсем плохо. Невыносимо, круглыми сутками меня терзали сильные боли. Живот стал просто огромным, я не могла ни наклониться, ни повернуться. Оказалось, что это асцит, скопление жидкости в брюшной полости, а ведь мне нужно было ухаживать за сыном, делать каждый день ему клизмы. В какой-то момент мне даже показалось, что все. Мои силы полностью кончились, и я умру. А потом я поняла, что мои дети попадут в детдом. Кто там будет присматривать за Ильхамчиком, ведь ему нужен особый уход. И тогда я взяла в себя в руки и пообещала, что буду обязательно жить ради моих ребят, - говорит Светлана Рузматова.

В итоге в конце ноября Светлану прооперировали в республиканском онкологическом центре и удалили оба яичника вместе с опухолью. Но сама операция и последующая терапия также не прошли бесследно. Боли никуда не делись, ко всему добавились сильная слабость и проблемы с сердцем и почками. Пропал аппетит, Светлана даже похудела на 12 килограммов.

Сразу после нового года женщина снова легла на обследование, где выяснилось, что ее донорская печень также оказалась пораженной циррозом. Также у многодетной матери обнаружен тромбоз воротной вены, поэтому ей снова требуется пересадка печени.

«НЕ ЗНАЮ, КАК МНЕ ДАЛЬШЕ ЖИТЬ»

- Это какой-то кошмар, я не представляю, как мне дальше быть. Ждать нового донора для пересадки, это снова несколько лет придется, а справится ли организм? К тому же, обследование и операция в Новосибирске на этот раз будет платные, потому что у меня нет прописки (в прошлый раз женщине удалось оформить через знакомых временную – Ред.). Сейчас врачи мне назначили дорогостоящие препараты, чтобы печень не отторгалась, чтобы работали почки, все это, конечно, стоит огромных денег. К тому же, почти каждую неделю приходится ездить в Уфу, ведь в Салавате за мой тяжелый случай никто не хочет браться, - вздыхает Светлана.

И снова больше всего женщина переживает не за себя и собственную жизнь, а за младшего сына. Ильхаму уже 9 лет, но выглядит он не старше 6-летнего ребенка. Мальчик до сих пор практически не может себя обслуживать, нуждается в постоянных обследованиях, госпитализациях и реабилитациях, а из-за особенностей организма – в памперсах и строгой диете. И кроме мамы, которая любит его больше всего в мире, у Ильхама нет никого.

Сейчас многодетная мать очень нуждается в любой помощи – финансовой и продуктовой. Если вы хотите помочь Светлане и ее детям, вы можете внести свой посильный вклад или связаться по номеру телефона (карта привязана к номеру) 8(919)144-13-79.