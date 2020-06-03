«Беспокоится не за себя, а за семью»: осужденного за изнасилование дознавательницы экс-полицейского увезут из Уфы

Сегодня в Верховном суде Башкирии огласили приговор по уголовному делу трех экс-полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании молодой дознавательницы. Ранее Кировский районный суд приговорил всех трех к реальным тюремным срокам и внушительной выплате морального вреда в размере трех миллионов рублей. В итоге сторона защиты бывших стражей порядка подала апелляцию – и вот Эдуард Матвеев и Салават Галиев признаны невиновными и освобождены в зале суда. А вот к экс-начальнику уфимской миграционной службы суд оказался не столь милостив: Павел Яромчук признан виновным в изнасиловании и приговорен к четырем годам (а не к 6, как постановил ранее Кировский районный суд) лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить компенсацию морального ущерба потерпевшей – но не миллион, а 500 тысяч рублей.

«БОЛЬШЕ ПЕРЕЖИВАЕТ НЕ ЗА СЕБЯ, А ЗА СВОЮ СЕМЬЮ»

- Мы предполагали, что такой результат возможен, но, честно, надеялись и верили в другое решение суда. Сегодня огласили только резолютивную часть, и мотивированное решение нам обещали выдать только через трое суток. Только тогда мы сможем понять, почему суд вынес именно такое решение – этих оправдать, а этому 4 года назначить. В любом случае, мы будем обжаловать приговор – это сто миллионов процентов. Будем обращаться в кассационный суд в Самаре, - прокомментировал решение Верховного суда республики адвокат Яромчука Наиль Багаутдинов.

Сам Яромчук слушал приговор с нескрываемой грустью и обидой: он до последнего надеялся на оправдательный приговор. Сразу после оглашения приговора его взяли под стражу и отправили в изолятор временного содержания, поскольку в уфимском следственном изоляторе объявлен карантин из-за коронавируса. В ближайшие дни его перевезут в дюртюлинский следственный изолятор. У адвоката и близких вызывают серьезное опасение здоровье экс-полицейского. Ведь еще во время следствия он жаловался на проблемы с самочувствием, у него даже подозревали опухоль мозга.

- Он в последнее время не мог даже обратиться за медпомощью, потому что все больницы были закрыты на карантин. Конечно, он нуждается в дальнейшем обследовании, возможно, даже операция потребуется, - добавил Наиль Багаутдинов.

Больше всего, по словам адвоката, его подзащитный беспокоится не за себя, а за свою семью. Напомним, что у экс-начальника миграционной службы на иждивении находятся четверо малолетних детей и тяжело больная мать, которая очень переживает за сына.

- Жена Василя тоже очень тяжело переживает все происходящее. Последние несколько дней она вообще не спала, плакала. Но мы не сдаемся, а продолжаем бороться и верим в благополучный исход, - рассказал Наиль Багаутдинов.

Удивительна реакция самой потерпевшей, которая во время заседания улыбалась и не выглядела расстроенной.

- Мне кажется, она вполне осталась довольна приговором. Она общалась со своим адвокатом и улыбалась. Может, она сама считает решение суда справедливым – это лучше у ее адвоката спросите! – добавил защитник Яромчука.

Напомним, что громкий скандал произошел в ночь на 30 октября 2018 года. 23-летняя дознавательница заявила, что трое ее высокопоставленных коллег пригласили ее в уфимский отдел миграционной службы, где сначала напоили, а потом избили и надругались. После проведенной проверки всех трех полицейских уволили из органов за пьянку на рабочем месте, позже такая же участь постигла и саму потерпевшую.

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