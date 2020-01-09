2020-01-13T10:15:05+03:00
Происшествия

Прокуратуру Башкирии не устроил приговор обвиняемым по делу о групповом изнасиловании дознавательницы

Гособвинение посчитало наказание слишком мягким
Павел КРАЙНОВ
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История началась еще в ноябре 2018 года, когда Гузель С. обвинила троих полицейских в групповом изнасилованииИстория началась еще в ноябре 2018 года, когда Гузель С. обвинила троих полицейских в групповом изнасилованииФото: Рустем АХУНОВ
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Как стало известно «КП-Уфа», в деле о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции наметился новый поворот. Прокуратура Башкирии подала апелляцию на решение Кировского районного суда Уфы, с требованием ужесточить наказание всем троим обвиняемым. Напомним, в конце прошлого года фигурантов громкого дела признали виновными и приговорили к 20 годам лишения свободы на троих. Согласно решению суда первой инстанции, они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

По решению суда экс-начальник уфимского районного отдела полиции Эдуард Матвеев получил 7 лет, его бывший коллега, экс-начальник Кармаскалинского отдела полиции Салават Галиев также осужден на 7 лет, а бывший майор Павел Яромчук – на 6 лет. Кроме того, потерпевшая в этом громком деле экс-дознавательница Гузель С. получит в качестве компенсации морального вреда три миллиона рублей. Их взыщут солидарно с каждого из ее бывших коллег. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Верховного суда Башкирии, апелляцию на решение Кировского райсуда Уфы подали обе стороны. Защита бывших высокопоставленных офицеров полиции также не согласна с приговором – адвокаты настаивают на невиновности своих подзащитных.

В свою очередь, гособвинение требует ужесточить приговор Эдуарду Матвееву, Павлу Яромчуку и Салавату Галиеву. Дата рассмотрения дела в Верховном суде пока не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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