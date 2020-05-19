Главврач РКБ имени Куватова, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, уволена

19 мая утром стало известно, что Эльза Сыртланова, главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, уволена. Информацию подтвердили в региональном минздраве – здесь прокомментировали, что медик покидает свой пост с сегодняшнего дня по собственному желанию. Уже известно новое место работы Сыртлановой – врач займет руководящую должность, она станет главврачом в поликлинике №38 города Уфы.

С сегодняшнего дня скандально известную РКБ имени Куватова возглавит Шамиль Булатов, который ранее работал в клинике БГМУ в Уфе.

Отметим, что прокурорская проверка больницы все еще не завершена – прокуроры расследуют, почему в клинике произошла вспышка коронавирусной инфекции, и почему руководители вовремя не приняли меры. В пресс-службе Генеральной прокуратуры месяцем ранее сообщали, что по итогам проверки будут введены «исчерпывающие меры» по устранению нарушения, а виновных лиц привлекут к ответственности.

Напомним, что главная республиканская больница прославилась на всю страну в апреле 2020 года. Здесь произошла вспышка COVID-19 – зараженными оказались сотни врачей и пациентов клиники. С 6 апреля больницу закрыли на 14-тидневный карантин – в стенах учреждения остались медики и больные. Затем, в течение недели, начали появляться сообщения о том, что в больнице растет количество зараженных – причем как среди пациентов, так и среди медиков. Об этом, в частности, говорила завотделением ревматологии Римма Камалова. Она назвала сложившуюся в РКБ ситуацию «российским Уханем».

17 апреля, на площадке change.org появилась петиция с требованием уволить Эльзу Сыртланову с поста главврача РКБ. На данный момент ее подписали 16 тысяч человек.