Уволена главврач РКБ им. Куватова, где произошла вспышка коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T08:27:47+03:00

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Эльза Сыртланова, главный врач РКБ имени Куватова в Уфе, где произошла вспышка коронавирусной инфекции все же уволена. Информацию подтвердили в Минздраве Башкирии. Уже известно предварительное место работы медика – Сыртланова возглавит поликлинику №38.

Место главврача РКБ имени Куватова передадут Шамилю Булатову, который возглавлял клинику БГМУ в столице Башкирии.

Напомним, что республиканская больница прославилась на всю Башкирию – здесь произошла вспышка COVID-19. Зараженными оказались сотни пациентов и врачей, клинику закрыли на карантин с 6 апреля. Следственный комитет Башкирии организовал проверку медучреждения, историю показали даже в эфире федерального канала, где Радий Хабиров отметил, что «Сыртланова ведет себя, как настоящий мужчина». Хотя позже станет известно, что главврач находилась за границей, пока клиники готовились к пациентам с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU