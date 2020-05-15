2020-05-15T22:42:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 16 мая 2020 года: в республике прогнозируют спад заболеваемости

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 16 мая 2020 года, что известно на данный момент
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ежедневный прирост зараженных коронавирусом в Башкирии остается в пределах 80-90 человекЕжедневный прирост зараженных коронавирусом в Башкирии остается в пределах 80-90 человекФото: Иван МАКЕЕВ
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«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии. По состоянию на утро 16 мая в республике подтверждено 1874 случаев инфицирования. Суточный прирост составил 90 человек – данный показатель стабильно держится на отметках в 80-90 зараженных. За последние 24 часа 58 пациентов выписаны из больниц по выздоровления. В медучреждениях региона остаются 609 пациентов с положительным ковидом (31 – в тяжелом состоянии, 11 – на аппарате ИВЛ). Почти столько же – 669 – лечатся дома, у них легкая форма заболевания.

СПАД КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ БЛИЗКО – ПРОГНОЗ УЧЕНОГО

К 20 мая в Башкирии стоит ждать снижения показателя заболеваемости коронавирусом – так считает завкафедрой пропедевтики внутренних болезней БГМУ Науфаль Загидуллин. В двадцатых числах, по подсчетам ученого, число новых инфицированных будет ниже текущего уровня. Медик отметил, что ковидные больницы начинают «полупустовать» – скоро должен начаться процесс обратного перепрофилирования.

Загидуллин не считает, что ослабление режима самоизоляции может привести к драматическим последствиям. По его мнению, если количество заболевших и увеличится, то «это только в плюс»: молодые и активные люди дополнительно ещё переболеют и сделают прослойку «активного иммунитета».

КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛИСЬ СТРОИТЕЛИ

В Уфе коронавирусом заразились около 13 работников, которые участвовали в строительстве крупнейшего инфраструктурного объекта башкирской столицы – Восточного выезда. Известно, что ковид у них обнаружили еще 5 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Всех инфицированных отправили на госпитализацию в городскую больницу №18, а тех, кто с ними контактировал (117 человек) – на самоизоляцию.

«ОДНА ИЗ САМЫХ СТРАШНЫХ ВСПЫШЕК КОРОНАВИРУСА»

Вспышка коронавируса в РКБ имени Куватова была зафиксирована 6 апреля, однако отголоски этой истории слышатся до сих пор. Одно из крупнейших изданий США – The New York Times – опубликовало статью, в которой особое внимание уделено главной башкирской больнице.

В материале журналист пишет, что в день первой смерти зараженного ковидом медучреждение приняло 50 плановых пациентов. Всего в РКБ от коронавируса умерло девять человек. Среди причин произошедшего со ссылкой на «некоторых врачей» NYT указывает некие финансовые мотивы, недостаточное число средств защиты и ошибки руководства куватовской больницы. Американское издание характеризует уфимскую вспышку коронавируса как «одну из самых страшных в России».

Тем временем стало известно, что главврач РКБ Эльза Сыртланова вернулась к своим обязанностям после домашней самоизоляции. Замещавший ее Евгений Кустов вернулся в Белорецк, чтобы так же уйти на самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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