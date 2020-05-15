У 13 строителей Восточного выезда из Уфы обнаружен коронавирус

15 Май 2020 2020-05-15T17:21:43+03:00

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У 13 работников фирмы ООО «Лимакмаращавтодороги», которая занимается строительство Восточного выезда из Уфы обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор.

Известно, что вспышка COVID-19 была зафиксирована еще 5 мая. Работа строительной компании была приостановлена, а всех инфицированных госпитализировали в 18-ю городскую больницу. Среди зараженных есть граждане соседних государств – Узбекистана и Таджикистана.

Специалисты Роспотребнадзора выявили всех, кто контактировал с носителями коронавируса, – всего таковых 177 человек. Им вручили постановление на изоляцию и разметили в уфимском хостеле.

ИСТОЧНИК KP.RU