Ученый рассказал, когда в Башкирии начнется спад заболеваемости коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T11:07:04+03:00

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Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней в БГМУ Науфаль Загидуллин рассказал, когда в Башкирии начнется спад заболеваемости коронавирусом. По его словам, количество новых инфицированных начнет уменьшаться после 20 мая.

«…к 20 числу стоит ожидать снижение показателя заболеваемости ниже уровня плато в 80-90 человек в день. По городу практически ликвидированы очереди на проведение теста и задержки в анализах минимальные. Ковидные больницы начинают «полупустовать» и скоро начнется обратный процесс трансформации из ковидных в обычные», – написал на своей странице в фейсбуке Загидуллин.

Он также ответил на популярные вопросы, связанные коронавирусной инфекцией, и один из них касается возможного сокрытия данных по смертности от ковида. «Скрыть большую смертность достаточно сложно; во время стрессовых ситуаций всегда смертность растёт, в частности от сопутствующих заболеваний». По его словам, в отличие от Италии и Испании, в России в случае летальных исходов среди инфицированных ковидом на первое место всегда ставят непосредственную и основную причину смерти.

«Даже если учесть этот факт и сделать определённую коррекцию и считать смертность как в Европе, то она всё равно не превысит 2-2,5%, что является отличным достижением», – отметил Загидуллин.

фото: фейсбук

Ученый поделился своими соображениями о последствиях послабления режима самоизоляции. Он уверен, что это не приведет к серьезным проблемам: «Количество заболевших немного вырастет, плато немного удлинится, но это только в плюс. Молодые и активные люди дополнительно ещё переболеют и сделают прослойку «активного иммунитета».

Напомним, на данный момент коронавирус подтвержден у 1874 жителей Башкирии (прирост за сутки составил 90 человек).

ИСТОЧНИК KP.RU