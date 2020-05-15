2020-05-15T17:29:09+03:00
Общество

«Одна из самых страшных вспышек коронавируса»: про уфимскую РКБ написали в The New York Times

Журналист американского издания попытался выяснить подробности произошедшего в главной башкирской больнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
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РКБ им. КуватоваРКБ им. Куватова
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Со времени вспышки коронавирусной инфекции в РКБ имени Куватова прошло почти полтора месяца, однако больница до сих пор остается на слуху – причем не только в отечественных изданиях, но и зарубежных. Так, американская The New York Times в материале «Пока коронавирус захлестывает Россию, врачи умирают на передовой» уделила главной республиканской больнице особое внимание.

Автор статьи побеседовал с завотделением ревматологии РКБ Риммой Камаловой – медика, которая еще в марте стала бить тревогу из-за роста числа больных пневмонией. Журналист NYT пишет, что в день, когда в больнице стало известно о смерти ковид-положительного пациента, РКБ приняла более 50 человек на плановые процедуры. 6 апреля, после летального исхода у пациента с коронавирусом, лечебницу закрыли на карантин. Внутри остались около 1200 пациентов и врачей. Во время карантина проблемы со здоровьем начались у медиков, в том числе и у Камаловой.

«Ставьте себе капельницу, вставайте, лечите, ложитесь, ставьте себе еще одну капельницу, вставайте, лечите, – вспоминает дни на карантине медик.

Пресс-секретарь правительства республики рассказал американской газете, что в РКБ умерло девять пациентов с ковидом, медиков среди них не было. В NYT произошедшее в куватовской больнице нарекли «одной из самых страшных вспышек коронавируса в России». В числе причин этого со ссылкой на «некоторых врачей» зарубежное издание называет финансовые мотивы, ограниченное число средств защиты и ошибки со стороны руководства медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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