Коронавирус в Башкирии, новости на 2 апреля 2020 года: число заболевших приближается к десятке

«КП-Уфа» продолжает следить за новостями и развитием событий в регионе, связанных с распространением коронавируса в Башкирии. По состоянию на 2 апреля 2020 года, зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом в Башкирии, одна из пациенток вылечилась и уже выписалась из больницы.

Последние две заразившиеся – женщины в возрасте из Кумертау. Они являются подругами, которые недавно вернулись из Италии, где работали сиделками. Первая – разгуливала по городу, вторая – ушла на карантин, но позже почувствовала недомогание и обратилась к медикам.

Под подозрением на COVID-19 в стационарах находятся 107 человек, 14 из которых – дети и подростки. Всего на 2 апреля 2020 года проведено 5635 исследований материалов людей с подозрением на коронавирус в Башкирии.

БУДУТ ДЕЛАТЬ АНТИСЕПТИКИ В УФЕ

Из-за коронавируса в Башкирии жители все чаще жалуются, что в аптеках нет масок и антисептиков. Если и появляются, их слишком быстро разбираю. В Уфе в скором времени запустят собственное производство антисептиков. Планируется, что мощности разместятся на свободных площадях ГУП «Агидель». Гель будут выпускать по 10 млн флаконов по 60 мл в месяц. Производство запустят в Шакше, траты на него ожидаются немаленькие – около 30 млн инвестора и еще столько же заемных. Власти Башкирии поддержат проект и помогут финансово в закупке оборудования.

СУХОЙ ЗАКОН ЗАРАБОТАЛ

Со 2 апреля 2020 года в Башкирии заработал «сухой» закон. Радий Хабиров ввел частичный запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 10:00 на всей территории республики. Кроме магазинов, под ограничение подпадают пивные, кафе и рестораны.

Запрет будет действовать вплоть до отмены режима «Повышенная готовность». Сроки его окончания еще не определены. Администрация главы предоставит в Курултай проект нового сухого закона для его рассмотрения и принятия до 13 апреля.

ПОЛИКЛИНИКИ ЗАКРОЮТСЯ НА ЧАС РАНЬШЕ

Из-за угрозы распространения коронавируса в Башкирии изменили режим работы поликлиник на 1, 2 и 3 апреля.

Теперь поликлиник будут работать с 8 утра до 19 часов. Час сокращения был связан с тем, что автобусы перестают ездить с 20 часов, и медработники не могут вернуться домой. Вернется ли с 4 апреля в предыдущий режим работы, пока неизвестны. Отметим, что диспансеризацию сейчас пройти невозможно.

ПРОВЕРКАМИ ЗАНИМАЮТСЯ МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ

На ежедневном брифинге по ситуации с коронавирсной инфекции власти Башкирии рассказали, как жители соблюдают режим самоизоляции.

Соответствующими проверками занимаются мобильные группы, в состав которых входят сотрудники МВД и Минтруда.

- Проверены более пяти тысяч адресов граждан, которые находятся под медицинским наблюдением. Только за сегодня выявлено 206 нарушений режима самоизоляции, - сказала замруководителя Управления Роспотребнадзора РБ Галина Пермина.

ЗАКРОЮТ ПОЧТИ ВСЕ ДЕТСАДЫ

В Уфе на время действия режима полной самоизоляции прекратят работать почти все детские сады, постановление подписал мэр Уфы Ульфат Мустафин.

Для детей, чьи родители продолжают работать, в городе будут функционировать 10 дежурных детских садов. Информация о том, какие садики будут и дальше принимать воспитанников, в ближайшее время появится на официальном сайте уфимской городской администрации.

КОРОНАВИРУС ВЫЯВЛЕН У СОТРУДНИКА БАНКИ, У КОТОРОГО ОБСУЖИВАЛИСЬ ЖИТЕЛИ СИБАЯ

Вечером 1 апреля Рустем Афзалов, мэр Сибая, сообщил, что в Кизильском районе Челябинской области после контакта с инфицированным продавцом, который 22 марта торговал мясом в городе Сибае, коронавирусом заразился сотрудник Сбербанка.

С ним могли контактировать жители башкирского Зауралья. Если кто-то из горожан за указанный период действительно посещал финансовую организацию, им необходимо в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции и проинформировать центральную городскую больницу города Сибая. Телефоны «Горячей линии» медучреждения: 8-963-909-51-30, 8-927-234-83-80 (ежедневно с 8.00 до 20.00). Кроме того, можно обратиться на «Горячую линию» Минздрава РБ: 8-347-286-58-27, 8-347-279-91-20.

ЗА ФЕЙКИ НАЧАЛИ ШТРАФОВАТЬ

Это свершилось – за фейковые новости о сотнях заболевших коронавирусом стали штрафовать. 37-летняя жительница в социальных сетях опубликовала вымышленную новость по коронавирусу, и была оштрафована на 15 тысяч рублей.

- Материалы по данному административному производству переданы в суд, который взыскал с гражданки штраф в размере 15 тысяч рублей. Сама жительница Салавата сожалеет, о своем поступке и приносит извинения, - заявили в пресс-службе МВД по Башкирии.