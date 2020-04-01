Новая заразившаяся коронавирусом в Башкирии женщина оказалась подругой той, которую выявили днем ранее

Стали известны подробности и личность новой зараженной в Башкирии – по счету уже восьмой в регионе. Как ранее сообщала «КП – Уфа», пациента с коронавирусом выявили вновь в Кумертау - 31 марта там подтвердилось заражение 67-летней пенсионерки. Известно, что новой зараженной оказалась ее подруга. Точный ее возраст пока неизвестен, но она моложе своей коллеги.

- Они были на заработках в Италии, работали там сиделками, - сказала «Комсомолке» жительница города. – Первая, 67-летняя, гуляла по городу, вторая – сразу ушла на самоизоляцию. На днях она почувствовала себя плохо, вызвала медиков, те взяли анализы, которые оказались положительными.

В данный момент она госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы Кумертау.

Известно, что новая зараженная проживает в деревне Шабагиш Куюргазинского района республики, что недалеко от Кумертау.

Напомним, что на данный момент в Башкирии зафиксировано восемь случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, один человек, 35-летняя женщина, уже вылечилась, ее 31 марта выписали из больницы.

Из-за угрозы распространения опасной болезни в Башкирии с 31 марта действует режим полной самоизоляции.