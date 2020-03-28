В Башкирии продавцы мясом из соседнего региона подхватили коронавирус и торговали на рынке в Сибае

28 Март 2020 2020-03-28T13:08:12+03:00

Всех жителей Сибая и Баймакского района, кто мог покупать у них мясо, просят обратиться к врачам

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Сегодня, 28 марта, во время брифинга в минздраве Башкирии стало известно, что накануне в Сибае на мясном рынке «Воскресный», что на Матросова, 4, продавцы из Челябинской области торговали мясом сразу после возвращения из-за рубежа. Теперь всех покупателей, которые могли с ними контактировать, просят обратиться к врачам и уйти на добровольный карантин. Речь идет о продавцах в мясном отделе на месте номер 37.

- К сожалению, по возвращении из-за рубежа они не исполнили самоизоляцию. Вскоре они были госпитализированы в Челябинской больнице. Диагноз новая коронавирусная инфекция у них подтвердился, - объявил министр здравоохранения Максим Забелин.

По его словам, люди с коронавирусом торговали в прошлое воскресенье, 22 марта.

- Всех, кто в этот день делал покупки в данном павильоне, а также сотрудников воскресного рынка прошу воспользоваться режимом самоизоляции и обязательно проинформировать ЦГБ Сибая - позвонить на «Горячую линию» ЦГБ. Обращаться в ЦГБ напрямую не нужно. При наличии признаков болезни необходимо обратиться к врачу - тоже через телефон «Горячей линии» ЦГБ, - заявил мэр Сибая Рустем Афзалов.

Телефоны «Горячей линии»: 8-963-909-51-30, 8-927-234-83-80 (ежедневно с 8.00 до 20.00). Также вы можете обратиться на «Горячую линию» Минздрава РБ: 8-347-286-58-27, 8-347-279-91-20 (круглосуточный, многоканальный).

ИСТОЧНИК KP.RU