Стало известно, какие детские сады в Уфе будут работать во время режима самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T06:44:21+03:00

Группы будут формироваться для 442 детей, родители которых будут продолжать работать.

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Со 2 апреля в столице Башкирии будут работать 28 детских садов (ранее была информация лишь о 10 – Ред.). Это дежурные группы с обязательным соблюдением карантинных и профилактических мероприятий, пояснили в мэрии.

Группы будут формироваться для 442 детей, родители которых будут продолжать работать.

Публикуем список детских садов, функционирующих со 2 апреля:

В Демском районе будут работать два садика - № 73 (Генерала Кусимова, 17А) и №75.

В Черниковке откроют двери сразу четыре детсада - № 311(ул. Вологодская, 19/3, тел. 263-15-35), № 57 (ул. Победы, 9, корп.3, тел. 264-69-14), № 217 (ул. Б. Хмельницкого, 126/1, тел. 286-02-17), №279 (ул.Мира,16, тел. 242-95-32).

В Инорсе два - № 58 (ул.Транспортная, 40/2, тел 239-48-70)и № 69, (бульвар Тухвата Янаби д 65/2, тел. 238-63-11).

В Кировском районе откроют двери четыре садика: № 3 (ул. Ст.Кувыкина, 33/1, тел. 2548621), № 20 (ул.Чернышевского , 122/2, тел. 2735093), № 260 (ул. З.Расулева, 6/1, тел.2767841), № 292 (ул. Авроры, 13, тел. 2543530).

В Ленинском районе будут работать следующие садики: № 8 (ул.Аксакова, д. 57А, тел. 2722868), №25 (ул. Лесозаводская, д.1/1, тел. 2715625), №255(ул. Красина, д.13 корп.2, тел 2504595), №284 (ул. Жуковского, д.28, тел.2712301).

В Октябрьском районе: №113 (пр.Октября 108/1 2358106), №122 (М.Жукова 4/3 2348972), №325 (Рыльского 10/2 234-59-22), №218 (Шафиева 24 237-13-99), №259 (ул. Менделеева, 217/1, тел.286-25-99) и Центр образования 89 (проспект Октября,60/2, тел. 232-66-51).

В Советском районе пять садиков: № 167 (бульвар Ибрагимова, 49/3), № 226 (ул. Кирова, 97/2), № 244 (ул. Красноводская, 11), № 282 (ул. Х.Давлетшиной, 32), №127 ( ул. Комсомольская, 17/2) и один на проспекте – №60 (Проспект Октября, 190/3, тел. 284-67-63).

ИСТОЧНИК KP.RU