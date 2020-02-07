Бойцовская собака из Уфы, искавшая хозяина-предателя в автобусах, наконец-то обрела новый дом

Чудеса случаются, если в них верить! Чем-то другим и не назовешь то, что произошло в жизни бойцовской собаки из Уфы. Ярика выбросили на мороз после того, как его хозяева развелись, он беспризорно путешествовал по маршруткам и в итоге обрел свое счастье. Сейчас все собачьи испытания позади – Ярик живет в тепле, кушает вкусную еду, спит в обнимку со своим новым человеком… да еще и в Питер перебрался!

КАТАЛСЯ В АВТОБУСЕ И ИСКАЛ СВОИХ

История Ярика началась еще в ноябре 2019 года – собаку породы амстафф заметили уфимцы на одном из самых протяженных городских автобусных маршрутов. Пес сел в маршрутку в южной части города. Собака была спокойна, не агрессивна, но очень потеряна – четвероногий друг грустными глазами вглядывался в лица заходящих в маршрутку и искал в них своих хозяев. На конечной пес вышел из автобуса и сел в другой, и так несколько дней подряд. Тогда малыш еще не знал, что его предали, и хозяевам он уже не нужен. Фотографии пса молнией распространились в социальных сетях.

Сообща всем городом люди попытались найти хозяев, но они так и не ответили. Зато на пути Ярика появились совершенно другие люди. Так, например, Елена Жданова, женщина с большим сердцем, которая решили помочь совсем потерянному животному. У себя она его оставить не могла, потому что у самой уже жили шесть собак бойцовской породы.

В НОВУЮ ЖИЗНЬ С НОВЫМ ИМЕНЕМ

Тогда пса-путешественника поначалу распределили в ветклинику. Там нашли клеймо, а по нему и старых хозяев, которые и рассказали, что пса выбросили, потому что развелись. Бывшие хозяева даже кличку его назвали – Бархан.

- Муж и жена расстались. Пес остался с мужем, а он ему оказался совсем не нужен. Тот его отдал в «добрые» руки, каким-то малолеткам, а те решили избавиться от него, - рассказала «Комсомолке» Елена Жданова.

Как выяснилось, бывший хозяин купил его еще щенком. Мужчина относился к своим питомцам легкомысленно, и когда они ему надоедали, он либо выбрасывал их, либо отдавал, либо продавал.

Еленой было решено подарить новую жизнь породистой собаке с непростой судьбой. Новая жизнь – новое имя. Назвали мальчика Ярославом, коротко – Ярик. Его обработали от паразитов, подстригли когти, кастрировали – встречай, новая жизнь! Осталось лишь найти человека. Яриком восхищались все пользователи соцсетей, но к отбору новых хозяев подошли строго – только в квартиру, только к взрослым, и главное бездетным. Так и нашелся дом для него в Петербурге.Отправка пса в другой город обошлась в 8 тысяч рублей.

СПИТ С ХОЗЯЙКОЙ В ОБНИМКУ

- Был бы у меня большой дом, оставила б себе, ну такой он чудный! – говорила зоозащитница. – Ладно, в большом городе будет жить как король. Он уехал, а мне грустно на душе сразу стало…

Теперь Ярик живет с молодой девушкой Дашей, спит с ней в одной постели и уж очень любит обниматься и целоваться, а та его в ответ одевать в праздничную одежду – настоящая семья!

- На прогулке он такой серьезный становится. Когда гуляли, и мелкие собаки на него лаяли, я ему говорила - плюнь на них и не обращай внимания. Он понимал и переставал лаять, - пишет радостная девушка. Она свою жизнь без Ярика уже больше не представляет.