Бойцовская собака из Уфы, которую выбросили на мороз после развода, переехала к новым хозяевам

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-09T08:19:24+03:00

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Бойцовская собака из Уфы, оказавшаяся на морозе после развода своих хозяев, перебралась в северную столицу России – Санкт-Петербург. Об этом сообщила замдиректора приюта для бездомных собак «Доброта» Елена Жданова. Зоозащитница также рассказала, каким образом знаменитый питбуль Ярик оказался на улице и как впоследствии за него пытались бороться бывшие хозяева.

– Как его нашли, на другой день мне позвонила женщина. Говорит, я его хозяйка, мы его отдали два года назад. Через полчаса звонит еще одна – «я его хозяйка». В итоге мне позвонили три женщины – все представились его хозяйками, – сказала Жданова.

Как выяснилось, бывший хозяин купил Ярика еще щенком. В целом мужчина относился к своим питомцам легкомысленно, и когда они ему надоедали, он либо выбрасывал их, либо отдавал, либо продавал.

– Вот эти три женщины в определенный период жили с этим мужчиной, и все считали себя хозяйками, – поделилась Елена. – В итоге пса отдали какой-то молодой паре, а те все время на работе проводили, отпускали его на свободный выгул. Вот, видимо, он гулять ушел и уехал.

Напомним, питбуля заметили в одной из уфимских маршруток еще 19 ноября. Он пытался найти хозяев среди пассажиров автобуса, а затем вышел на остановке в центре города. Псу посчастливилось попасть в руки к зооволонтерам. Они дали ему имя – Ярослав – и нашли дом в Санкт-Петербурге. Некоторое время собака проведет в местном приюте «АмстаффКоманда», а потом ее передадут новым хозяевам.

ИСТОЧНИК KP.RU