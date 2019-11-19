Бойцовская собака из Уфы села в автобус и вышла в центре города

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-19T10:06:38+03:00

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В столице Башкирии засняли одинокого пса-пассажира. По словам горожан, терьер сел на 252-й автобус в Нижегородке и поехал в сторону Зеленой рощи. При этом бойцовская собака держалась достойно и не докучала людям. Фотографию, на которой изображен пес, дожидающийся своей остановки, в соцсетях выложила местная жительница.

– Водитель старается не выпускать из автобуса и вернуть на остановку, где зашла. Но собака может выйти, – написала женщина в своем посте. – Хозяин, найдись!

Собственно, пес действительно покинул автобус. Спустя полчаса горожанка дополнила свое сообщение, написав, что бесхозный питомец вышел на остановке «Трансагентство».

ИСТОЧНИК KP.RU