Бойцовскую собаку-пассажира, которая проехалась в автобусе по Уфе, на время приняла ветклиника

19 Нояб. 20:39 2019-11-19T20:39:43+03:00

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Бойцовскую собаку, которая сегодня утром проехалась на автобусе по Уфе, приютила ветклиника «Акита». Об этом рассказали представители приюта для собак «Добро».

– Пока будет на стационаре в «Аките». Если в течение недели хозяин не будет найден, пёс будет кастрирован и будет пристраиваться. Пока нужен только корм и оплата стационара. Все можно передать в клинике либо звоните, – рассказал волонтер.

Напомним, впервые о собаке рассказала уфимка. Она сфотографировала терьера, который сел в автобус в Нижегородке. Водитель пытался не выпускать его из автобуса, однако бесхозный питомец вышел на остановке «Трансагентство». Как выяснилось, впоследствии собаку подобрали неравнодушные волонтеры.

Если вы хозяин терьера или просто хотите помочь с кормом и оплатой стационара, позвоните по номеру: 8 987 629 73 78 (Елена).

ИСТОЧНИК KP.RU