Сгорел автобус и взорвался на заправке автомобиль: подборка ЧП за минувшую неделю в Башкирии

Прошедшая неделя, с 27 января по 2 февраля, в Башкирии ознаменовалась сразу несколькими крупными пожарами и даже взрывом автомобиля на газовой заправке. «Комсомолка» расскажет о самых громких ЧП, которая обсуждала вся республика.

В ЦЕНТРЕ УФЫ ЗАГОРЕЛСЯ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС

Днем 28 января напротив Южного автовокзала вспыхнул пассажирский автобус. К счастью, никого из пассажиров на тот момент в салоне не было, да и сам водитель особо не пострадал. На мужчине лишь сильно обгорела одежда, когда тот пытался самостоятельно потушить пламя. Очевидцы сняли полыхающую маршрутку на камеру и выложили в соцсети, снабдив кадры едкими комментариями насчет новой транспортной реформы. Сейчас причину возгорания выясняют дознаватели МЧС.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СПАСЛИ СЕМЬЮ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА

В ночь на 30 января в селе Ямансаз Зилаирского района вспыхнул пристрой к дому, где проживала семья с тремя маленькими детьми. Все могло бы завершиться трагедией, если бы патрулировавшие рядом сотрудники ДПС. Они первыми заметили возгорание и бросились на помощь: к тому времени огонь перекинулся на сам дом, где мирно спали 67-летний хозяин и его 68-летняя супруга, а также трое маленьких внуков. Полицейские, не раздумывая, бросились в горящее здание и вывели всех на улицу. Сейчас отважных героев планируют наградить в МВД по Башкирии.

В БАШКИРИИ НА ГАЗОВОЙ ЗАПРАВКЕ ВЗОРВАЛСЯ АВТОМОБИЛЬ

Вечером 1 февраля в Мелеузе на газозаправочной станции прогремел взрыв. Взорвался автомобиль «Рено Логан»: машину просто разворотило в клочья, но, к счастью, никто не пострадал. Как выяснилось позже, в багажнике взорвался газовый баллон. Сам водитель в этот момент находился на кассе, и от гибели его спасла бетонная стена. На самой газозаправке также обошлось и без разрушений, поэтому даже не пришлось вызывать пожарных.