В Башкирии на газовой заправке взорвался автомобиль

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:14:43+03:00

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Сегодня, 1 февраля, в Мелеузе произошло ЧП: на газовой заправке взорвался автомобиль. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, все произошло на газозаправочной станции на площади Элеватора. По данным ведомства, взорвался газовый баллон в багажном отсеке легковушки «Renault Logan». К счастью, обошлось без жертв.

Владелец автомобиля, похоже, родился в рубашке: в момент взрыва она находился у кассы, чтобы расплатиться за топливо. То, что никто не пострадал, иначе как чудом не назовешь - в салоне машины никого не было. На самой газозаправке также обошлось и без разрушений.

Как отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии, пожарных на место не вызывали.

ИСТОЧНИК KP.RU