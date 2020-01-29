2020-01-29T07:17:13+03:00
Происшествия

В центре Уфы вспыхнул пассажирский автобус

К счастью, пассажиров в полыхающем салоне не оказалось
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вчера днем, 28 января, в Уфе возле Южного автовокзала вспыхнул пассажирский автобус. Позже кадры, как пожарные тушат полыхающую маршрутку, очевидцы выложили в социальные сети.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС, в салоне на момент возгорания не было пассажиров, поэтому никто не пострадал. Что же стало причиной пожара, и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют специалисты. Сам же водитель отделался испугом и спаленной одеждой.

- Водитель загорелся сам, выпрыгнул из автобуса, спина в огне. Смог самостоятельно потушиться, — сообщают очевидцы в соцсетях.

Другие же пользователи иронизируют, что так выглядит обещанная республиканскими властями «жестокая и беспощадная» транспортная реформа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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