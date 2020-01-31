2020-01-31T06:45:42+03:00
Происшествия

В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли из горящего дома семью с тремя детьми

Отважных дорожных полицейских теперь хотят наградить
Павел КРАЙНОВ
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Фото: МВД МедиаФото: МВД Медиа
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Накануне ночью в селе Ямансаз Зилаирского района Башкирии произошел пожар в одном из домов. Если бы сотрудники ДПС Рушан Валеев и Тимур Илембетов не заметили возгорание вовремя, жертв бы не удалось избежать.

Как сообщает МВД Медиа, патрульные несли службу в ночную смену. Они заметили, что над одним из домов клубится дым. По приезде оказалось, что горит хозяйственная постройка, около которой находился 51-летний мужчина. У него были многочисленные ожоги, поэтому полицейские увели его на безопасное расстояние и вызвали подмогу.

Фото: МВД Медиа

Фото: МВД Медиа

В этот момент огонь перекинулся на дом, в котором находились 67-летний хозяин, его 68-летняя супруга и трое маленьких внуков. Сотрудники ГИБДД не раздумывая бросились в горящее здание и эвакуировали всю семью. Дождавшись приезда экстренных служб, полицейские продолжили патрулирование местности.

В МВД по Башкирии планируют наградить отличившихся сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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