В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли из горящего дома семью с тремя детьми

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:45:42+03:00

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Накануне ночью в селе Ямансаз Зилаирского района Башкирии произошел пожар в одном из домов. Если бы сотрудники ДПС Рушан Валеев и Тимур Илембетов не заметили возгорание вовремя, жертв бы не удалось избежать.

Как сообщает МВД Медиа, патрульные несли службу в ночную смену. Они заметили, что над одним из домов клубится дым. По приезде оказалось, что горит хозяйственная постройка, около которой находился 51-летний мужчина. У него были многочисленные ожоги, поэтому полицейские увели его на безопасное расстояние и вызвали подмогу.

Фото: МВД Медиа

В этот момент огонь перекинулся на дом, в котором находились 67-летний хозяин, его 68-летняя супруга и трое маленьких внуков. Сотрудники ГИБДД не раздумывая бросились в горящее здание и эвакуировали всю семью. Дождавшись приезда экстренных служб, полицейские продолжили патрулирование местности.

В МВД по Башкирии планируют наградить отличившихся сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU