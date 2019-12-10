2019-12-10T10:43:51+03:00
Общество

Медик объяснил, почему девочке из Башкирии с деформированным лицом не сделали операцию в Израиле

Главный врач израильской клиники рассказал о вероятности серьезных осложнений
Яна БАЗЕКИНА
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Врачи сошлись во мнении, что операция может нанести непоправимый вред здоровью девочкиВрачи сошлись во мнении, что операция может нанести непоправимый вред здоровью девочки
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Двухлетняя Соня Гизатуллина из Стерлитамакского района Башкирии сегодня вечером, 10 декабря, вместе с мамой возвращается домой. Напомним, что девочка с редким генетическим заболеванием отправилась на обследование и лечение в одну из лучших клиник Израиля в рамках проекта от Российско-Израильского медицинского форума. Ожидалось, что Софью прооперируют – установят дистракторы, помогающие исправить дефект лицевых костей, и разделят сросшиеся пальчики на руках, но врачебный консилиум принял непростое решение: риск от операции может принести серьезный вред здоровью ребенка.

«ЛЮБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО БУДЕТ ТОЛЬКО КОСМЕТИЧЕСКИМ»

- На сегодняшний день у Сони нет ни одного из тех критериев, которые обязывают ее к оперативному вмешательству. Любое вмешательство будет исключительно косметическим, и есть высокий риск серьезных осложнений, о которых позже будет сожалеть и медицинский мир, и родные ребенка. Поэтому на сегодняшний день консилиум нейрохирургов, челюстно-лицевых и пластических хирургов, отоларингологов и неврологов принял решение наблюдать за ребенком. У девочки нет отека глазного нерва, нет нарушения сна, нет критических цифр внутричерепного давления – поэтому пока ее нужно только наблюдать, - объяснил в беседе с журналистами ГТРК "Башкортостан" главный врач медицинского центра «Хорев» Роман Барак.

В свою очередь, ранее волонтеры заявляли, что Соню не будут оперировать из-за новых диагнозов.

- У Софьи обнаружили жидкость в голове, также есть серьезные проблемы с сердцем, еще и дыхание во сне останавливается. Операцию делать нельзя из-за возможного негативного воздействия наркоза, - рассказывала Регина Биргулиева.

А вот 1,5-годовалого Махамаджона Чориева с редким генетическим синдромом Пьера Робена, который вместе с Софьей прилетел на обследование в Израиль, уже прооперировали. Мальчику закрыли расщелину в твердом небе, из-за которой он не мог нормально дышать и питаться.

Напомним, София родилась с синдромом Апера, из-за которого у нее серьезно деформировались кости черепа и срослись пальцы на руках и ногах. Раньше Соня жила в старом домике без удобств, но после того, как историей девочки заинтересовался Радий Хабиров, Соню и ее маму переселили в благоустроенную квартиру и помогли оформить необходимые пособия, а также отправили на лечение за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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