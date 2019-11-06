«Очень сложный диагноз»: стало известно, почему София Гизатуллина из Башкирии так и не полетела на лечение в Израиль

Двухлетняя Соня Гизатуллина, ставшая знаменитой на всю республику из-за своей необычной внешности, так и не улетела на лечение в Израиль. Как рассказали волонтеры, девочка обязательно отправится в клинику, а вместе с ней – еще один мальчик из детского дома со сложным диагнозом. Вот только когда именно – вопрос времени.

ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВЫЛЕТЕТЬ В ИЗРАИЛЬ ЕЩЕ 25 ОКТЯБРЯ

Вот уже несколько месяцев Башкирия следит за судьбой двухлетней малышки из Стерлитамакского района Башкирии. Девочка родилась с редким генетическим заболеванием и множественными пороками развития и жила вместе с родителями в полуразрушенном грязном доме. Незавидной историей ребенка заинтересовались волонтеры АНО «Радуга добра», и вскоре о Соне Гизатуллиной писали все СМИ, а глава республики Радий Хабиров даже лично пообещал проследить за судьбой девочки.

С тех пор жизнь Софьи и ее мамы сильно изменилась: девочку тут же пригласили на обследование в республиканскую детскую клинику, а после выписки из больницы Соня вернулась жить не в грязный деревенский дом, а в просторную меблированную квартиру в соседнем поселке. Кроме того, волонтеры рассказали, что Соня поедет лечиться в лучшую израильскую клинику. Маме и девочке буквально за пару дней оформили загранпаспорта, собрали вещи в дорогу, пожелали счастливого пути, и 25 октября Гизатуллины должны были вылететь из России, но планам не суждено было сбыться.

СОБРАТЬ ВРАЧЕБНЫЙ КОНСИЛИУМ – ДЕЛО НЕПРОСТОЕ

Несколько дней, пока неравнодушные люди пытались выяснить, что с девочкой, волонтеры хранили молчание. Потом появилось объяснение, что якобы в районной администрации не смогли вовремя оформить все необходимые для вылета документы. А потом Соня и вовсе заболела, и дата вылета перенеслась на неопределенную дату.

И вот, наконец, волонтер Регина Биргулиева записала видеообращение в социальных сетях и успокоила всех переживающих: Соня обязательно полетит на лечение в Израиль, но чуть позже.

- Со мной связалась девушка, ее зовут Лилия, она является волонтером и работает с клиникой в Израиле. В рамках первого пробного проекта в клинику поедут двое детишек из Башкирии – это Софочка и еще один мальчик из детского дома. В течение ноября клиника вышлет авиабилеты в Израиль, а также точный план диагностики, лечения, питания и проживания, - рассказала Регина.

На вопрос, почему дети не вылетают в ближайшие дни, волонтер пояснила, что необходимо собрать совет врачей, а это требует времени.

- У Софии очень сложный диагноз, и ей нужна консультация нескольких специалистов. Чтобы и голову посмотрели, и ручки, и ножки. Это очень долгий процесс, ведь у всех врачей есть еще и свои пациенты, свои плановые операции. Собрать и пройти всех врачей разом очень тяжело. Но мы надеемся, что в ближайшее время Софья вместе с мальчиком все же улетят в Израиль, и все пройдет у них благополучно, - уточнила Регина.

МАМА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ СЫНА ЕЩЕ В РОДДОМЕ

Вторым ребенком, который вместе с Соней полетит на лечение в Израиль, стал 1,5-годовалый Махамаджон Чариев. Мальчик родился с редким генетическим заболеванием – синдромом Пьера Робена, поэтому у него деформированы лицевые кости., недоразвиты нижняя челюсть и язык, а из-за расщелины в небе ребенок может есть только жидкую пищу. Мама Махамаджона отказалась от сына еще в роддоме, и первые месяцы своей жизни малыш провел в больнице, где ему установили трахеостому. Благотворительный фонд организовал сбор для покупки дистрактора - специального аппарата для исправления деформации челюсти, и в январе мальчика прооперировали. В Израиль Махамаджон поедет, чтобы уточнить дальнейшую тактику лечения - в частности, нужно решить вопрос с трахеостомой.