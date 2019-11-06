2019-11-06T15:38:20+03:00
Общество

«Очень сложный диагноз»: стало известно, почему София Гизатуллина из Башкирии так и не полетела на лечение в Израиль

Соня и еще один ребенок из детдома ждут приглашение из клиники
Инга НОВИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Волонтеры уверены: уже в ноябре Соня отправится на долгожданное лечениеВолонтеры уверены: уже в ноябре Соня отправится на долгожданное лечение
Изменить размер текста:

Двухлетняя Соня Гизатуллина, ставшая знаменитой на всю республику из-за своей необычной внешности, так и не улетела на лечение в Израиль. Как рассказали волонтеры, девочка обязательно отправится в клинику, а вместе с ней – еще один мальчик из детского дома со сложным диагнозом. Вот только когда именно – вопрос времени.

ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВЫЛЕТЕТЬ В ИЗРАИЛЬ ЕЩЕ 25 ОКТЯБРЯ

Вот уже несколько месяцев Башкирия следит за судьбой двухлетней малышки из Стерлитамакского района Башкирии. Девочка родилась с редким генетическим заболеванием и множественными пороками развития и жила вместе с родителями в полуразрушенном грязном доме. Незавидной историей ребенка заинтересовались волонтеры АНО «Радуга добра», и вскоре о Соне Гизатуллиной писали все СМИ, а глава республики Радий Хабиров даже лично пообещал проследить за судьбой девочки.

С тех пор жизнь Софьи и ее мамы сильно изменилась: девочку тут же пригласили на обследование в республиканскую детскую клинику, а после выписки из больницы Соня вернулась жить не в грязный деревенский дом, а в просторную меблированную квартиру в соседнем поселке. Кроме того, волонтеры рассказали, что Соня поедет лечиться в лучшую израильскую клинику. Маме и девочке буквально за пару дней оформили загранпаспорта, собрали вещи в дорогу, пожелали счастливого пути, и 25 октября Гизатуллины должны были вылететь из России, но планам не суждено было сбыться.

СОБРАТЬ ВРАЧЕБНЫЙ КОНСИЛИУМ – ДЕЛО НЕПРОСТОЕ

Несколько дней, пока неравнодушные люди пытались выяснить, что с девочкой, волонтеры хранили молчание. Потом появилось объяснение, что якобы в районной администрации не смогли вовремя оформить все необходимые для вылета документы. А потом Соня и вовсе заболела, и дата вылета перенеслась на неопределенную дату.

И вот, наконец, волонтер Регина Биргулиева записала видеообращение в социальных сетях и успокоила всех переживающих: Соня обязательно полетит на лечение в Израиль, но чуть позже.

- Со мной связалась девушка, ее зовут Лилия, она является волонтером и работает с клиникой в Израиле. В рамках первого пробного проекта в клинику поедут двое детишек из Башкирии – это Софочка и еще один мальчик из детского дома. В течение ноября клиника вышлет авиабилеты в Израиль, а также точный план диагностики, лечения, питания и проживания, - рассказала Регина.

На вопрос, почему дети не вылетают в ближайшие дни, волонтер пояснила, что необходимо собрать совет врачей, а это требует времени.

- У Софии очень сложный диагноз, и ей нужна консультация нескольких специалистов. Чтобы и голову посмотрели, и ручки, и ножки. Это очень долгий процесс, ведь у всех врачей есть еще и свои пациенты, свои плановые операции. Собрать и пройти всех врачей разом очень тяжело. Но мы надеемся, что в ближайшее время Софья вместе с мальчиком все же улетят в Израиль, и все пройдет у них благополучно, - уточнила Регина.

МАМА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ СЫНА ЕЩЕ В РОДДОМЕ

Вторым ребенком, который вместе с Соней полетит на лечение в Израиль, стал 1,5-годовалый Махамаджон Чариев. Мальчик родился с редким генетическим заболеванием – синдромом Пьера Робена, поэтому у него деформированы лицевые кости., недоразвиты нижняя челюсть и язык, а из-за расщелины в небе ребенок может есть только жидкую пищу. Мама Махамаджона отказалась от сына еще в роддоме, и первые месяцы своей жизни малыш провел в больнице, где ему установили трахеостому. Благотворительный фонд организовал сбор для покупки дистрактора - специального аппарата для исправления деформации челюсти, и в январе мальчика прооперировали. В Израиль Махамаджон поедет, чтобы уточнить дальнейшую тактику лечения - в частности, нужно решить вопрос с трахеостомой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Больше тысячи жителей Ленского района вступили в программу здоровья инвестора «Шиеса»
Жители Ленского района Архангельской области всерьез озаботились своим здоровьем: число участников беспрецедентной медицинской программы инвестора проекта экотехнопарка «Шиес» - компании «Технопарк» - уже превысило тысячу человек
Новости 24
«Зажрались»: в Уфе полтонны картошки выбросили в контейнер для бытовых отходов
«Ощущение, что это совсем другая страна»: блогер поделился впечатлениями от поездки в Башкирию
В уфимской больнице скончался подросток с редким и смертельным заболеванием
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Полицейские задержали первого гонщика, устроившего погром в уфимском парке «Ватан»
При реконструкции аэропорта в Уфе обнаружили хищение на 8 млн рублей – подозреваемые арестованы
В Башкирии появился первый молокомат
Уфимский блогер устроил секс-скандал в прямом эфире
МЧС Башкирии продлило штормовое предупреждение по сильному ветру
Вырвавшегося на волю насильника из Башкирии объявили в розыск
Бывшему борцу с коррупцией в Башкирии грозит 15 лет «строгача» за получение взятки
«Эта прибавка будет заметна каждому»: Радий Хабиров пообещал увеличить зарплату бюджетникам
Из бюджета Башкирии выделят 664 млн рублей на газификацию частных домов
Уфимцы бросили на верную гибель крохотных щенков - с ними пытается выжить голодный котенок
Лазер против варикоза
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Уфимские власти массово эвакуируют брошенные машины
Внедорожник налетел на электроопору в Башкирии: водитель скончался на месте
Инвалид из Татарстана отсидел год за двойное убийство, совершенное братьями из Башкирии
В Башкирии две недели ведут поиски 36-летнего Дмитрия Махта
Белорецкий маслосыркомбинат хотят признать банкротом
В Башкирию на несколько дней вернется тепло
День народного единства для жителя Башкирии закончился трагедией
Горожан в Башкирии напугал дикий зверь, на помощь прибыли спасатели
Уличные гонщики устроили погром в уфимском парке «Ватан»
Власти Уфы взялись за решение проблемы бездомных животных