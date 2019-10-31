2019-10-31T15:58:48+03:00
Общество

Девочка из Башкирии, которую не брали в садик из-за внешности, не может полететь на лечение

Двухлетнюю Софью Гизатуллину ждут в Израиле на операцию
Эльвина АПАРИНА
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У двухлетней Софьи Гизатуллиной из Стерлитамакского района снова проблемы. Девочка, которую ждут на лечение в Израиле, в ближайшее время не сможет вылететь за границу. Об этом сообщила директор АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева. Волонтер рассказала, что сначала были проблемы с документами, а теперь малышка заболела.

- Она температурит, у нее горло болит, сопли текут. Сейчас повезу им лекарства, - говорит Регина. – Сейчас остается ждать ее выздоровления и только потом получится полететь на лечение.

Напомним, что 23 октября стало известно, что Софья летит на бесплатное лечение в Израиль, где ей сделают операцию. Все расходы на себя возьмет государство.

История с этим необычным ребенком прогремела на всю республику 18 сентября 2019 года. Ребенка с генетическим заболеванием местные власти отказались брать ее в садик. Из-за болезни у девочки деформирован череп и срослись пальчики на руках. Маме девочки так и сказали: «Ваша дочь будет пугать других детей».

Возмутившись таким отношением, родители необычного ребенка обратились за помощью к неравнодушным людям. Вскоре в ситуацию вмешались сначала волонтеры «Радуги добра», а затем и власти Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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