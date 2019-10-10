Восемь тысяч тонн промстоков разлилось из-за аварии на «Полиэфе»

На Благовещенском химическом предприятии «Полиэф» снова произошла авария. На этот раз в одном из резервуаров, где хранились подготовленные для очистки стоки, обвалился фрагмент участка стены, и часть стоков попала на прилегающую территорию. На место оперативно выехали спасатели для ликвидации аварии.

УТЕКЛО 8 ТЫСЯЧ ТОНН ПРОМСТОКОВ

Первое сообщение о ЧП поступило в экстренную службу в 20:12 по местному времени. Как сообщили в МЧС по Башкирии, из резервуара объемом 20 тыс. куб. метров произошло вытекание 8 тыс. куб. метров промышленных стоков. Прибывшие на место спасатели немедленно возвели стену-препятствие, чтобы стоки не попали в воду.

На место сразу же были направлены 83 единицы техники и 167 человек. К счастью, никто в ЧП не пострадал, там до сих пор проводятся аварийно-восстановительные работы. В МЧС успокаивают: ближайшие населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия.

К утру, 10 октября, поврежденный резервуар перекрыли, аоставшиеся 12 тысяч кубометров сточных вод откачали в запасные резервуары.Для мониторинга предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ на месте работают 3 лаборатории, которые проводят соответствующие анализы.

В «Уфаводоканале» отметили, что качество питьевой воды находится под ежечасным контролем служб. Вода исследуется Центром аналитического контроля качества по 105 показателям.

«НАПРАВИЛИ НА МЕСТО УТЕЧКИ КОМИССИЮ»

Чтобы лично проконтролировать ситуацию, утром на место аварии прибыл и.о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии Михаил Киреев. Прокомментировал инцидент и сам Радий Хабиров.

- На Полиэфе снова ЧП. Пострадавших и угрозы здоровью людей, к счастью, нет. Но мы создали комиссию и направили на место утечки все возможные силы и средства, поскольку, учитывая масштабы предприятия, сложно представить себе меры безопасности, которые были бы излишними. Завтра соберёмся в Уфе с руководством предприятия, включая акционеров. Будем выяснять, с чем связаны регулярные инциденты на Полиэфе, а также ставить вопрос о компенсации и о дополнительных мерах, которое предприятие обязано предпринять в контексте экологической безопасности, - написал глава республики у себя на странице в социальных сетях.

Подписчики Хабирова убедительно попросили его дать ход расследованию постоянных загрязнений атмосферы предприятием.

ЗА ГОД – ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ

Это не первый случай за 2019 год, когда «Полиэф» загрязняет экологию.

Так, 27 июля, всю Башкирию облетели фотографии с мертвой рыбой в реке Изяк, которая протекает в Благовещенском районе недалеко от предприятия. Местные жители серьезно обеспокоились ситуацией, а информация быстро распространилась в социальных сетях. Ситуация действительно вырисовывалась чрезвычайной.По рассказам очевидцев, все началось с помутнения воды, а затем на поверхность начала выплывать живность. Выяснилось, что в воду попали выбросы завода «Полиэф», которые снизили содержание кислорода в водоеме.

В июле из-за предприятие погибло более 500 кг рыбы в реке Изяк

Рыбы действительно погибло очень много – только за один день с реки собрали более 500 кг мертвой живности. К счастью, экологи и спасатели оперативно вычистили реку, запустили туда мальков и установили временную дамбу.

Второе загрязнение произошло за два дня до нынешней аварии – 7 октября Сергей Жуков, член Совета по правам человека при главе республики, опубликовал видеозапись, на которой видно, что в считанных метрах от реки Потеха появилась неизвестная субстанция.

– Такие сюрпризы нам оставляет местное предприятие. В непосредственной близости река Потеха – 20 метров. Непонятная жижа из земли пенная. Рядом из колодцев доносится запах, – комментирует во время съемки Жуков.

Как оказалось, утечка произошла из сетей «Полиэфа». По данным завода, загрязнение случилось из-за превышения в колодцах уровня очищенных стоков. Это стало результатом некорректной работы насоса.

«ВЫВОДЫ БУДУТ ПОСЛЕ РАССЛЕДОВАНИЯ»

В пресс-службе «Полиэф» от комментариев не отказываются. В предприятии отметили, что проверки технического состояния проводились регулярно.

- Комиссия предприятия по расследованию причин происшествия предварительно установила, что проверки технического состояния резервуара проводились в надлежащем графике и состояние резервуара нареканий не вызывало. В качестве одной из возможных причин происшествия рассматриваются скрытые конструктивные особенности объекта. Окончательные выводы будут сделаны после тщательного расследования, - отметили на предприятии.

Также сотрудники организации сообщили, что в состав сточных вод предприятия входят органические вещества низких классов опасности, близкие по химическим свойствам к бытовому уксусу.

С момента происшествия и до настоящего времени постоянный мониторинг качества воды в близлежащих водных объектах показывает нормативные значения. Контроль за состоянием воды будет продолжен.